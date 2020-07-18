ента новостей

13:50
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД
09:12
Уличные кафе заработали
07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
19:18
Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова
11:55
В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики
11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
10:06
Вишневский раскритиковал новую схему
09:38
Наступил свадебный бум
16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
07:58
Какие проекты являются лучшими?
07:57
Что теперь будет с выборами?
00:44
«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ
22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
19:19
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе перекроют разворотную петлю
15:59
Итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа
15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
13:27
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей
13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
12:48
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря
11:23
В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину
11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
11:06
В аэропорту Пулково полицейские задержали соучастницу мошенничества с трудоустройством
10:51
Автоконцерт группы КняZz
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Уличные кафе заработали

Уличные кафе заработали

0
61
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге открылись более тысячи уличных кафе и ресторанов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начали работу более 600 кафе и примерно 500 ресторанов. Эти заведения получили разрешение на установку уличных столиков. При решении этого вопроса применялась упрощенная схема.

На данный момент в сфере общепита задействовано более 12 тыс. человек. В заведениях Петербурга имеется около 1,5 тыс. вакансий. Требуются повара, пекари кондитеры, мойщики посуды, уборщики, официанты, а также инженеры-технологи и программисты.

Напоминаем, что 29 июня власти города сняли запрет на работу сезонных заведений общепита. Поскольку такие кафе и рестораны обслуживают посетителей на улице, в комитете по благоустройству предприняли дополнительные меры по уборке тротуаров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-06-2020, 20:18
Что с летними кафе
9-07-2019, 08:43
Кафе «Еврокебаб» закрыли
28-07-2015, 08:14
Закрыли кафе в центре Петербурга
10-05-2018, 09:25
Выгода летних кафе
27-11-2019, 15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
10-07-2019, 09:50
Популярность ресторанов национальной кухни

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
450
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
420
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
363
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
387
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх