Уличные кафе заработали

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начали работу более 600 кафе и примерно 500 ресторанов. Эти заведения получили разрешение на установку уличных столиков. При решении этого вопроса применялась упрощенная схема.

На данный момент в сфере общепита задействовано более 12 тыс. человек. В заведениях Петербурга имеется около 1,5 тыс. вакансий. Требуются повара, пекари кондитеры, мойщики посуды, уборщики, официанты, а также инженеры-технологи и программисты.

Напоминаем, что 29 июня власти города сняли запрет на работу сезонных заведений общепита. Поскольку такие кафе и рестораны обслуживают посетителей на улице, в комитете по благоустройству предприняли дополнительные меры по уборке тротуаров.