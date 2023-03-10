Зарубежные рынки по-прежнему интересны

«Питерец.ру» сообщает, что среди предпринимателей Северной столицы был проведен опрос по поводу их готовности осваивать зарубежные рынки. Результаты показали, что примерно 25% бизнесменов намерены это делать в ближайшие 3 года.

Самым востребованным направлением считается СНГ. Со странами ближнего зарубежья готовы взаимодействовать 30% предпринимателей. Немного уступает азиатское направление – налаживать мосты с бизнесом этих стран хотят 28%. Тройку лидеров замыкает Латинская Америка с показателем 13%. Эти доли определялись из числа предпринимателей, которые выразили готовность осваивать зарубежные направления.

В целом бизнес Северной столицы чувствует себя хорошо. Но здесь все зависит от конкретной отрасли и отдельно взятой компании.