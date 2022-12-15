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Питерец.ру » Экономика » Какая профессия самая востребованная?

Какая профессия самая востребованная?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rsv.ru
Работники какой профессии были самыми востребованными в Петербурге?

Аналитики провели анализ рынка труда Северной столицы, чтобы выявить наиболее востребованную профессию. Лидером здесь оказался менеджер. Причем это относится как к менеджеру по продажам, так и к специалисту по работе с клиентами.

В тройку лидеров также попали администратор и продавец-консультант. Кроме того, в топ-5 оказались айтишник и водитель. Еще в Северной столице востребованы инженеры, корректировщики и конструкторы.

«Питерец.ру» отмечает, что в целом рынок труда Петербурга продолжает развиваться. Город имеет высокий экономический потенциал. Властям Северной столицы удалось преодолеть непростой период, вызванный санкциями Запада. Некоторые зарубежные компании покинули наш рынок.

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