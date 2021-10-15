У предпринимателей Ленобласти возникли проблемы

«Питерец.ру» сообщает, что многие предприниматели Ленобласти столкнулись с серьезными трудностями. Работу их компаний могут приостановить по причине непривитых от ковида сотрудников. Об этом сообщил главный санитарный врач Ольга Историк. Это коснется тех, у кого вакцинацию прошло меньше 80% работников.

1200 бизнесменов региона уже получили паспорта коллективного иммунитета. Примерно половина этих предпринимателей работают в сфере торговли. Для оформления такого паспорта не потребуется много времени и сил. Это можно сделать легко и просто в течение 2 дней.

Сложности, вызванные пандемией коронавируса, сильно бьют по владельцам бизнеса. Предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда некоторые работники не хотят проходить вакцинацию. Имеется и ряд других нюансов, с которыми приходится справляться. Пандемия заставляет бизнес перестраиваться и существовать в новых реалиях.