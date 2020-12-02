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Питерец.ру » Экономика » Бизнесмены экономят

Бизнесмены экономят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
На чем экономят российские предприниматели?

Непростая экономическая ситуация вынуждает отечественных предпринимателей прибегать к сокращению расходов. Для этого используются разные методы. Многие экономят на выплатах работникам. Особенно это касается новогодних премий.

«Питерец.ру» сообщает, что 60% российских компаний не станут выплачивать 13-ю зарплату. Примечательно, что в прошлом году таких компаний было примерно 50%. Кроме того, поощрять своих сотрудников готовы лишь 10% предпринимателей. 25% компаний выплатят премии только тем, кто особо отличился в работе. Примерно 20% предприятий хотят сэкономить за счет отказа от индексации зарплат.

В целом действия бизнесменов логичны и понятны. Имея возможность сэкономить, они пользуются этими инструментами. Если закон не нарушается, то руководители предприятий имеют на это право.

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