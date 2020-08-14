Популярные кроссоверы и внедорожники

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты проанализировали рынок кроссоверов и внедорожников Северной столицы. При этом интересовали популярные модели на вторичном рынке.

Наиболее востребованным здесь оказался автомобиль Киа Спортедж. Средняя цена этого компактного кроссовера – 793 тыс. руб. Далее идет среднеразмерный кроссовер BMW X5 со средней стоимостью 1 млн. 367 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает российский внедорожник ВАЗ (LADA) 4х4 (Нива). За него предлагают 234 тыс. руб. Нужно отметить, что этот автомобиль считается самым востребованным в России в данном сегменте (если не брать в расчет Москву и Петербург).

Однако в двух крупнейших городах прослеживаются другие тенденции. В Петербурге лидером является KIA Sportage, в Москве – BMW X5.