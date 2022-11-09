В Ленобласти молодых предпринимателей поддерживают грантами

В регионе стартовал набор на интенсивный обучающий курс для молодых бизнесменов, по итогам которого они смогут получить гранты до полумиллиона рублей на своё дело.

На этот раз обучение будет проводиться для 100 предпринимателей в возрасте до 25 лет.

С конца ноября по январь они будут изучать поиск и развитие бизнес-идеи и бизнес-модели, целевую аудиторию, обход конкурентов и выход на новые рынки сбыта, социальный эффект и личную эффективность. Затем тренеры помогут им подготовить пакет документов и презентацию для конкурса на получение гранта, который состоится в феврале 2023 года. Молодые люди смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своего нового бизнес-проекта или развитие уже существующего.

Специальное обучение для молодых предпринимателей начнется 28 ноября и будет проходить на площадке центра «Мой бизнес» и в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие нужно быть зарегистрированным субъектом МСП Ленинградской области в возрасте до 25 лет и оставить заявку на обучение на сайте.

Программа по поддержке молодежного предпринимательства в виде грантов стартовала в Ленинградской области в этом году. Ранее гранты получили 35 предпринимателей, прошедших аналогичный курс, на общую сумму более 15 млн рублей.