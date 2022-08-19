Субсидии для экспортеров

«Питерец.ру» сообщает, что компании Северной столицы, поставляющие товары в другие страны, получат субсидии. Для этой цели из городского бюджета будет выделено 27 млн руб.

Средства направят центру, помогающему небольшим предприятиям выходить на зарубежные рынки. В этом центре занимаются обучением, оказывают правовую и практическую помощь. В частности, решают вопросы, связанные с транспортировкой экспортной продукции.

Для реализации этих процессов и будут выделены допсредства. Соответствующее распоряжение дал глава Петербурга Александр Беглов. Власти Северной столицы предпринимают серьезные усилия, чтобы поддержать городской бизнес, оказавшийся в непростых экономических условиях.