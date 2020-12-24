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Питерец.ру » Экономика » Что думают бизнесмены

Что думают бизнесмены

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
incrussia.ru
Что руководители думают о масочном режиме и своем бизнесе

«Питерец.ру» сообщает, что большинство руководителей компаний намерено сохранить масочный режим для своих сотрудников в течение 1-2 лет. Таковы данные опроса, проведенного специалистами одного из аналитических центров. Также треть респондентов высказались за продление удаленного режима работы. 51% предпринимателей заявили, что не намерены закрывать свой бизнес. Кто-то даже собирается увеличить объемы инвестиций.

Компании вынуждены адаптироваться к новой реальности и осуществлять свою деятельность в этот сложный период. 81% опрошенных отметили, что деловой климат в стране ухудшился. Безусловно, на его состояние оказала влияние ситуация с коронавирусом. Еще у бизнесменов сформировалось скептическое отношение относительно сроков окончания пандемии.

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