Что думают бизнесмены

«Питерец.ру» сообщает, что большинство руководителей компаний намерено сохранить масочный режим для своих сотрудников в течение 1-2 лет. Таковы данные опроса, проведенного специалистами одного из аналитических центров. Также треть респондентов высказались за продление удаленного режима работы. 51% предпринимателей заявили, что не намерены закрывать свой бизнес. Кто-то даже собирается увеличить объемы инвестиций.

Компании вынуждены адаптироваться к новой реальности и осуществлять свою деятельность в этот сложный период. 81% опрошенных отметили, что деловой климат в стране ухудшился. Безусловно, на его состояние оказала влияние ситуация с коронавирусом. Еще у бизнесменов сформировалось скептическое отношение относительно сроков окончания пандемии.