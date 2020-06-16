ента новостей

15:12
В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ
14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
14:43
В Невском районе молодая девушка выпала с шестого этажа
11:40
В Петербурге задержали домушников
10:12
Восстановление турпотока
09:50
Игнорирование самоизоляции
15:02
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
13:54
В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего
13:44
В Ленобласти задержали пьяного автоугонщика
13:39
На строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" взорвался газ
13:13
В Петербурге подожгли иномарку
12:08
В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи
12:05
В Петербурге стартует квест «Фронтовые треугольники»
10:42
В Ленобласти открылти доступ в лес
10:40
В центре Петербурга ограничат движение транспорта
09:32
Коронавирус в бассейне
08:53
Теперь можно стричься
17:39
В Петербурге общественники взяли на контроль нападение на волонтера
10:22
Как жара влияет на коронавирус?
10:05
Отсрочка по платежам для предпринимателей
19:36
Прохоркин вернётся в КХЛ, но выступать будет за «Металлург»
16:43
Петербуржцы присоединились к акции #ялюблюРоссию
09:59
Они гуляли в парках
09:42
Почему не берем пример с Москвы?
19:45
Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского» переходит в онлайн-формат
12:15
В Петербурге готовятся к снятию ограничений
12:08
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
11:10
В Сестрорецке собака покусала грудного ребенка
10:42
Актуальность психологической помощи
10:03
Путин за Дрозденко
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Игнорирование самоизоляции

Игнорирование самоизоляции

0
87
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
Некоторые россияне проигнорировали введенный режим самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенному опросу, 16,5% россиян не соблюдали режим самоизоляции. Эти люди вообще проигнорировали постановление властей. Остальные 83,5% ограничений все же придерживались. При этой 20% таких граждан вообще не выходили из дома, а 63,5% соблюдали самоизоляцию частично.

Эти цифры были получены на основании опроса 1600 респондентов в различных регионах страны. Безусловно, это достаточное малое количество. Потому объективные данные по стране могут быть иными.

Всего в России за период пандемии коронавирусом заразились более 537 тыс. человек, из них 7091 человек умер. Сейчас в стране постепенно начинают снимать ограничения. Этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей региона.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-06-2020, 09:59
Что с коронавирусом?
17-04-2020, 08:37
Рыбаки нарушают самоизоляцию
31-03-2020, 07:58
Ввели режим самоизоляции
27-04-2020, 09:45
Когда отменят ограничения?
12-05-2020, 10:39
Карантин смягчили
29-04-2020, 09:47
Продолжаем самоизолироваться

Происшествия на дорогах

0
43
Сегодня, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
498
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
915
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
997
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
Наверх