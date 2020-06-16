Игнорирование самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенному опросу, 16,5% россиян не соблюдали режим самоизоляции. Эти люди вообще проигнорировали постановление властей. Остальные 83,5% ограничений все же придерживались. При этой 20% таких граждан вообще не выходили из дома, а 63,5% соблюдали самоизоляцию частично.

Эти цифры были получены на основании опроса 1600 респондентов в различных регионах страны. Безусловно, это достаточное малое количество. Потому объективные данные по стране могут быть иными.

Всего в России за период пандемии коронавирусом заразились более 537 тыс. человек, из них 7091 человек умер. Сейчас в стране постепенно начинают снимать ограничения. Этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей региона.