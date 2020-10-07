Когда закончится эпидемия

«Питерец.ру» сообщает, что был проведен социологический опрос среди граждан страны. Россиян спрашивали о сроках окончания эпидемии коронавируса. 26% респондентов считают, что проблема решится в ближайшие полгода. 24% предполагают, что пандемия завершится через год.

3% опрошенных смотрят на вещи более оптимистично и уверены, что коронавирус уйдет через месяц. 9% считают, что вирус уйдет через 2 года. Остальные опрашиваемые воздержались от конкретных оценок и не стали давать какие-либо прогнозы.

Участников опроса спрашивали про режим самоизоляции и дистанционное обучение в школах. Против возвращения к самоизоляции высказались 52% респондентов. 53% россиян оказались против перехода на дистанционное обучение.