Большинство сохранило свои доходы?

«Питерец.ру» сообщает, что, по имеющимся данным, 60% работающих жителей России сохранили свои доходы на прежнем уровне. При этом 58% людей продолжают работать во время пандемии. Причем 43% граждан работают по трудовому договору.

Что касается существенного снижения уровня доходов, чаще всего на это жаловались представителей Москвы и Петербурга. Об этом заявили 19% опрошенных жителей крупнейших мегаполисов страны.

Известно, что 54% работодателей перевели своих сотрудников на удаленную работу. К схеме с частичной «удаленкой» прибегли 16% предприятий. 7% организаций вообще не сумели воспользоваться такой технологией.

Данные подобных опросов далеко не всегда отражают реальную картину. Приходится делать выводы на основании опроса респондентов. При этом большая часть людей остается неопрошенной.