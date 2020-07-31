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Питерец.ру » Общество » Какой отдых хотят люди

Какой отдых хотят люди

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Россияне в основном предпочитают отдых на море

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно социологическому опросу, россияне предпочитают провести отпуск на море. Об этом заявили 39% респондентов. 22% опрошенных желают отдохнуть на даче или в деревне. 12% выбирают активный туризм, куда входят сплавы, трекинг и различные походы (в том числе – конные и велосипедные).

9% респондентов выбрали городской туризм, а также осмотр достопримечательностей. 5% намерены провести отпуск дома на диване. 3% чувствуют потребность в спа и оздоровительном туризме. 10% опрошенных вообще не собираются идти в отпуск, поскольку вынуждены работать.

В этом опросе приняли участие 3800 человек. Хотя его итоги достаточно субъективные, но в целом показывают отношение жителей нашей страны к отпуску.

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