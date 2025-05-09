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Питерец.ру » События в мире » Папой впервые стал американец

Папой впервые стал американец

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
bfm.ru
Священник из Соединенных Штатов стал новым руководителем Католической церкви

Соединенные Штаты стремятся быть мировым гегемоном, из-за чего пытаются распространить свое влияние на многие сферы. Это касается политики, экономики, а теперь уже и церкви.

«Питерец.ру» сообщает, что кардинал из США Роберт Прево, взявший имя Лев XIV, стал 267-м Папой Римским. Его избрание – историческое событие, поскольку он первый американец, возглавивший Католическую церковь.

Прево родился в 1955 году в Чикаго. Со временем он получил духовное образование и вступил в орден августинцев. В 1982 году Прево был рукоположен в сан священника. Долгое время он служил в Перу, где приобрел двойное гражданство. Как центристская фигура, Прево не был главным кандидатом на Святой престол, но ожидается, что он продолжит реформы, начатые его предшественником Франциском.

Напоминаем, что Папа Римский становится единоличным главой Католической церкви. В православии же используется другая вертикаль власти: в мире существует несколько патриархатов, руководители которых равны между собой. В протестантизме тоже нет единого центра управления.

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