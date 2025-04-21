Папа Римский Франциск ушёл из жизни в возрасте 88 лет

Папа Франциск, преодолевший ожесточенное сопротивление преобразованию католической церкви, скончался в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет, сообщил Ватикан.

Папа Римский скончался на следующее утро после самого святого дня в христианском году, когда 1,3 миллиарда католиков в мире празднуют воскресение Иисуса Христа. Несмотря на слабое здоровье, Франциска несколько раз видели на публике в Ватикане во время Страстной недели, кульминацией которой стало выступление в Пасхальное воскресенье, где он порадовал толпу в базилике Святого Петра в Риме.

О смерти папы Римского объявил “с глубокой скорбью” кардинал Кевин Фаррелл, который сказал, что Франциск скончался в 7:35 утра по местному времени. До тех пор, пока не будет избран новый папа римский, Фаррелл исполняет обязанности главы Ватикана.