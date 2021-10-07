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Папа Франциск прокомментировал доклад о насилии во Французской католической церкви

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Папа Франциск назвал доклад о жестоком обращении во Французской католической церкви, «моментом стыда»

Папа Франциск в среду назвал отчет, в котором подробно описываются десятилетия жестокого обращения во Французской католической церкви, «моментом стыда» и призвал руководителей церкви обеспечить, чтобы «подобные трагедии» никогда не повторились.
Фрэнсис выступал на следующий день после того, как в известном отчете было обнаружено, что члены католического духовенства во Франции подвергали сексуальному насилию примерно 216 000 несовершеннолетних за последние семь десятилетий и что Церковь уделяла приоритетное внимание защите учреждения, а не оставшимся в живых, которых призывали хранить молчание.
Число несовершеннолетних, подвергшихся насилию, возрастает примерно до 330 000, если включить в него жертв людей, которые не были духовенством, но имели другие связи с церковью, такие как католические школы и молодежные программы.

В этом ужасающем французском докладе следуют аналогичные расследования в других странах, которые в последние годы нанесли удар по репутации католической церкви.

В своих еженедельных выступлениях в Ватикане в среду утром Папа выразил сожаление по поводу того, что Церковь слишком долго игнорировала жертв сексуального насилия, заявив, что он хочет, чтобы Церковь была «безопасным домом для всех».
В своих комментариях в среду Папа не стал напрямую касаться обвинений в продолжающемся жестоком обращении. Однако он призвал епископов и руководителей Церкви «продолжать прилагать все усилия, чтобы подобные трагедии не повторились».

«Я выражаю близость и отцовскую поддержку священникам Франции перед лицом этих доказательств», - сказал он, добавив: «Это сложно. Но это здорово».

Франциск также заверил жертв сексуального насилия в своих молитвах и сказал:

«Я хочу выразить свою печаль и мою боль жертвам травмы, которую они перенесли, а также мой стыд, наш стыд, мой стыд за слишком долгую неспособность церкви чтобы поставить их в центр своего внимания».

В отчете говорится, что «католическая церковь - это место, где распространенность сексуального насилия наиболее высока, за исключением семейных и дружеских кругов». Выяснилось, что дети чаще подвергались насилию в церковных учреждениях, чем в государственных школах или летних лагерях.
Жан-Марк Сове, президент Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE), составивший отчет, сказал во вторник, что, хотя большая часть насилия произошла в период с 1950 по 1968 год, оно сохраняется и по сей день.
По словам Сове, жестокое обращение с несовершеннолетними в церкви составляет около 4% всех случаев сексуального насилия во Франции.
«Проблема не в прошлом, она все еще существует», - сказал он.


Источник: CNN
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