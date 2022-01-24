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Питерец.ру » События в мире » Папа Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по педофилии

Папа Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по педофилии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Папа Бенедикт XVI признался, что был на собрании по поводу священника-насильника, когда руководил Мюнхенской епархией

Папа Бенедикт XVI признал в понедельник, что он был на собрании в 1980 году, на котором обсуждался жестокий священник и  извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии в его бывшей архиепархии.
Независимое расследование злоупотреблений со стороны католического духовенства в Мюнхенской архиепископии, где Бенедикт был архиепископом с 1977 по 1982 год, на прошлой неделе показало протокол собрания, в котором говорилось, что он присутствовал, и отвергло его опровержение как «едва правдоподобное».
Признание было сделано в заявлении для Католического информационного агентства через его личного секретаря архиепископа Георга Генсвайна, который сказал, что ошибка «не была допущена по злому умыслу», а стала «результатом ошибки в редакционной обработке его заявления».

Он «очень сожалеет об этом и просит прощения», сказал Генсвайн.

Бенедикт XVI, известный как Йозеф Ратцингер до того, как стал папой, планирует опубликовать подробное заявление позднее, сказал Генсвайн, добавив, что Бенедикт попросил понять, что для полного изучения 1900-страничного отчета все еще требуется время.
В заявлении говорится, что чтение отчета на данный момент наполняет его «стыдом и болью по поводу страданий», причиненных жертвам.

Бенедикт, которому сейчас 94 года, стал первым Папой за многие века, который ушел в отставку.
Его пребывание в должности было омрачено глобальным скандалом о сексуальных домогательствах в католической церкви, а выводы следователей, которые теперь прямо указывают на его неспособность предотвратить насилие и наказать его, угрожают подорвать репутацию бывшего понтифика.

Источник: CNN
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