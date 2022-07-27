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Папа Римский приносит извинения за «прискорбное зло» жестокого обращения с коренными народами в канадских католических школах-интернатах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Папа Римский приносит извинения за «прискорбное зло» жестокого обращения с коренными народами в канадских католических школах-интернатах

Папа Франциск выразил свою «печаль, негодование и стыд» по поводу роли католической церкви в жестоком обращении с детьми из числа коренных народов Канады в школах-интернатах, когда он начал недельное «покаянное паломничество» в страну.
Папа принес извинения и пообещал провести «серьезное расследование» того, что произошло в речи на встрече с коренными народами в Эдмонтоне, Альберта, в понедельник.
Лидеры коренных народов уже давно призывают папу принести извинения за вред, причиненный в течение десятилетий детям коренных народов, которые пострадали от жестокого обращения и стирания культуры коренных народов в школах-интернатах страны.

«Я прошу прощения, в частности, за то, как многие члены Церкви и религиозных общин, не в последнюю очередь из-за своего безразличия, сотрудничали в проектах культурного разрушения и насильственной ассимиляции, продвигаемых правительствами того времени, кульминацией которых стало система школ-интернатов», — сказал понтифик.

В прошлом году сотни безымянных могил были обнаружены на территории бывших школ-интернатов в Британской Колумбии и Саскачеване.

А Канадская комиссия по установлению истины и примирению сообщила, что более 4000 детей коренных народов умерли либо из-за пренебрежения, либо из-за жестокого обращения в школах-интернатах, многие из которых находились в ведении католической церкви.

«Перед лицом этого прискорбного зла Церковь преклоняет колени перед Богом и умоляет Его о прощении грехов ее детей», — сказал Папа. «Я смиренно прошу прощения за зло, совершенное столькими христианами против коренных народов».

И понтифик подчеркнул, что его извинения — это лишь первый шаг к исправлению этих ошибок.

«Важной частью этого процесса будет проведение серьезного расследования фактов того, что имело место в прошлом, и оказание помощи оставшимся в живых воспитанникам школ-интернатов в исцелении от перенесенных ими травм», — сказал он.

Во время поездки Папа также посетит Квебек и Икалуит, столицу канадской территории Нунавут. На протяжении всего визита его будут сопровождать два канадских кардинала: кардинал Марк Уэлле и кардинал Майкл Черни.
Поездка 85-летнего Фрэнсиса в Африку в начале этого месяца была отменена из-за проблем с коленом.

Источник: CNN
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