К нам приедет Папа Римский

Фигура Папы Римского имеет огромное значение для всего мира. В современных реалиях это не просто глава Римско-Католической церкви, но и влиятельный общественный деятель. Хотя к голосу церкви прислушиваться сейчас стали гораздо меньше, чем раньше, значимость ее главных иерархов нельзя приуменьшить.

«Питерец.ру» сообщает, что Папа Франциск выразил желание приехать в Петербург. Причем это событие может произойти уже весной следующего года. Франциск хочет побывать в городе, где жил Достоевский.

Еще понтифик намерен посетить Москву. Там хочет побывать в Успенском соборе и католической церкви в Таганском р-не, а также посетить Третьяковскую галерею. Папа Римский давно хотел побывать в России и намерен осуществить эту цель.