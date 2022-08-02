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Питерец.ру » Общество » К нам приедет Папа Римский

К нам приедет Папа Римский

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45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Глава Католической церкви приедет в Петербург

Фигура Папы Римского имеет огромное значение для всего мира. В современных реалиях это не просто глава Римско-Католической церкви, но и влиятельный общественный деятель. Хотя к голосу церкви прислушиваться сейчас стали гораздо меньше, чем раньше, значимость ее главных иерархов нельзя приуменьшить.

«Питерец.ру» сообщает, что Папа Франциск выразил желание приехать в Петербург. Причем это событие может произойти уже весной следующего года. Франциск хочет побывать в городе, где жил Достоевский.

Еще понтифик намерен посетить Москву. Там хочет побывать в Успенском соборе и католической церкви в Таганском р-не, а также посетить Третьяковскую галерею. Папа Римский давно хотел побывать в России и намерен осуществить эту цель.

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