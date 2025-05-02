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Питерец.ру » События в мире » Трамп о победе США во Второй мировой войне

Трамп о победе США во Второй мировой войне

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://flickr.com/photos/whitehouse
Трамп сделал очередное громкое заявление: на этот раз о вкладе американцев в победу во Второй мировой войне

«Питерец.ру» отмечает, что американский президент Дональд Трамп часто поражает мировую общественность своими громкими заявлениями. Его лозунги о разрешении украинского конфликта за 24 часа, сентенции о присоединении Канады и Гренландии уже пополнили копилку «мудрых изречений современности».

Однако эти высказывания немного устарели, а публика нуждается в новых откровениях главы Белого дома. И на этот раз Дональд Фредович решил затронуть тему Второй мировой войны.

Проведя «глубокий анализ» истории, Трамп заявил, что именно Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу. По его словам, американцы превосходят остальных. А еще президент США отметил, что победа в Первой мировой тоже была достигнута благодаря его народу.

Ну, хочется человеку верить в американскую исключительность – что с него взять? Неверная интерпретация фактов уже давно стала визитной карточкой многих западных политиков. Так что Дональд Фредович Трамп, как говорится, находится в модном тренде. Нам же остается лишь улыбнуться и не обращать вынимание на словесные опусы таких людей. Тем более, согласно русской пословице, на некоторых принято не обижаться.

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