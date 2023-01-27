В мире происходят странные вещи. США руководит человек с признаками недееспособности. Байден мало что помнит, разговаривает с «призраками» и проявляет неадекватность в поведении.

При этом так называемый президент США агрессивно настроен по отношению к России и оказывает военную поддержку Украине. При президентстве Байдена конфликт перешел на другой уровень.

Дональд Трамп заявил, что смог бы завершить украинский конфликт всего лишь за сутки. Получилось бы у него это сделать, мы не знаем. Но Трамп явно не заинтересован в войне. Так что вполне смог бы пойти на переговоры с нашей страной.

«Питерец.ру» напоминает, что между Россией и Украиной происходит военное столкновение. Но по сути, оно спровоцировано Западом. Среди участников СВО находятся и жители Петербурга и Ленобласти.