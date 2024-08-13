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Питерец.ру » Политика » Трамп надеется сохранить хорошие взаимоотношения с Путиным

Трамп надеется сохранить хорошие взаимоотношения с Путиным

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Трамп уверен, что в случае избрания сможет хорошо взаимодействовать с Путиным

Дональд Трамп сообщил, что хорошо взаимодействовал с Владимиром в период своего президентства. Причем надеется повторить это, если победит на выборах. Об этом Трамп заявил в беседе с миллиардером Илоном Маском.

Бывший президент Соединенных Штатов, желающий снова занять это кресло, рассказал о хороших взаимоотношениях с лидером РФ. По словам Трампа, между главами государств присутствовало взаимное уважение. Он также отметил способность Путина хорошо вести переговоры.

Трамп прошелся и по нынешнему президенту США, заявив, что у того низкий уровень интеллекта. В частности, раскритиковал Байдена за слова о возможном присоединении Украины к НАТО.

«Питерец.ру» отмечает, что в Кремле относятся к заявлениям Трампа сдержанно. Например, его стремление выступить посредником в переговорах с Украиной воспринимается не более чем слова.

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