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Питерец.ру » Политика » Трамп начал угрожать БРИКС

Трамп начал угрожать БРИКС

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
kz.kursiv.media
Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями в случае создания платежной системы BRIKS

Эксцентричный Дональд, который скоро сменит Джо Байдена, решил вновь поиграть в крутого парня. Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет 100% пошлины в случае появления платежной системы этого объединения.

В МИФ РФ не восприняли заявление Дональда Трампа всерьез, посчитав данное высказывание декларативным. Страны БРИКС уже давно ведут взаимные расчеты в национальных валютах, а отказ от взаимодействия с государствами этой структуры невыгоден Соединенным Штатам. Поэтому Трамп не будет вредить сам себе и ввязываться в торговую войну с BRIKS.

«Питерец.ру» напоминает, что вопрос создания единой платежной системы БРИКС остается актуальным. Он обсуждался несколько раз, в том числе и на встрече в Петербурге. Однако окончательное решение по поводу создания такой системы еще не принято. 

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