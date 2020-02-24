Трамп захотел примирения

«Питерец.ру» сообщает, что президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы Россия и Украина достигли примирения. На слова главы Соединенных Штатов отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По мнению члена СФ РФ, господин Трамп не сделал для этого ничего. Потому слова американского президента мало чего значат.

Точка зрения Пушкова логична и понятна, поскольку так думают многие политики и обычные граждане. Вашингтон не оказал должного влияния на киевские власти и даже подливал масла в огонь разгоревшегося конфликта, из-за чего слова о желании примирения звучат несколько нелепо.

К сожалению, реальность такова, что конфликт России и Украины вряд ли удастся быстро урегулировать. Из-за этого страдают граждане обеих стран. Напряженная обстановка не идет на пользу некогда дружественным народам.