Трамп совершил политический камбэк

«Питерец.ру» сообщает, что Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединенных Штатах. Хотя подсчет голосов все еще ведется, уже ясно, что Трамп превысил необходимый порог и выиграл.

Таким образом, рыжий Дональд сумел вернуть себе президентское кресло. Соперники в лице сонного Джо и постоянно улыбающейся Камалы не смогли противостоять харизматичному миллиардеру.

Однако итоги выборов будут объявлены через 1-2 недели. За это время может произойти все, что угодно. Ну а потом 16 декабря будут голосовать выборщики – они вряд ли изменят существующий расклад, но все же стоит дождаться окончательного утверждения результатов.

Трамп делал много обещаний перед выборами – например, заверял, что решит украинский конфликт. Удастся ли ему это сделать – другой вопрос. Но некоторые политические лидеры считают, что шансы на такое урегулирование у Трампа будут.