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Питерец.ру » События в мире » Трамп совершил политический камбэк

Трамп совершил политический камбэк

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Дональд Трамп снова одержал победу на президентских выборах США

«Питерец.ру» сообщает, что Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединенных Штатах. Хотя подсчет голосов все еще ведется, уже ясно, что Трамп превысил необходимый порог и выиграл.

Таким образом, рыжий Дональд сумел вернуть себе президентское кресло. Соперники в лице сонного Джо и постоянно улыбающейся Камалы не смогли противостоять харизматичному миллиардеру.

Однако итоги выборов будут объявлены через 1-2 недели. За это время может произойти все, что угодно. Ну а потом 16 декабря будут голосовать выборщики – они вряд ли изменят существующий расклад, но все же стоит дождаться окончательного утверждения результатов.

Трамп делал много обещаний перед выборами – например, заверял, что решит украинский конфликт. Удастся ли ему это сделать – другой вопрос. Но некоторые политические лидеры считают, что шансы на такое урегулирование у Трампа будут. 

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