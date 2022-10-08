Новая волна Covid назревает в Европе

Новая волна Covid-19, по-видимому, назревает в Европе по мере того, как наступает более прохладная погода, и эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что усталость от вакцин и путаница в отношении доступных типов прививок, вероятно, ограничат использование бустеров.

Подварианты Omicron BA.4/5, которые доминировали этим летом, по-прежнему отстают от большинства инфекций, но более новые подварианты Omicron набирают силу. На этой неделе представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ученые отслеживают сотни новых форм Омикрона.

Данные ВОЗ, опубликованные поздно вечером в среду, показали, что число случаев заболевания в Европейском союзе достигло 1,5 миллиона на прошлой неделе, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе, несмотря на резкое сокращение количества тестов. В мире число случаев продолжает снижаться.

Число госпитализаций во многих странах блока из 27 стран, а также в Великобритании выросло за последние недели.

Согласно данным, собранным независимым научным фондом Gimbe, за неделю, закончившуюся 4 октября, число госпитализаций с симптомами Covid-19 в Италии подскочило почти на 32%, а количество госпитализаций в реанимацию выросло примерно на 21% по сравнению с неделей ранее.

За ту же неделю количество госпитализаций Covid в Великобритании увеличилось на 45% по сравнению с неделей ранее.

Адаптированные к Омикрону вакцины были запущены в Европе в сентябре, при этом два типа прививок против BA.1, а также подварианты BA.4/5 стали доступны наряду с существующими вакцинами первого поколения. В Великобритании только выстрелы, адаптированные для BA.1, получили зеленый свет.

Европейские и британские официальные лица одобрили последние бустеры только для избранных групп людей, включая пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. По словам экспертов в области общественного здравоохранения, еще больше усложняет ситуацию «выбор» вакцины в качестве бустерной, что, вероятно, приведет к путанице.

Но желание сделать еще один выстрел, который для некоторых может быть четвертым или пятым, иссякает.

«Для тех, кто может быть менее обеспокоен своим риском, сообщение о том, что все кончено, в сочетании с отсутствием какой-либо крупной рекламной кампании, вероятно, уменьшит охват», — сказал Мартин Макки, профессор европейского общественного здравоохранения в Лондонской школе гигиены. и тропическая медицина. «Так что в целом я боюсь, что потребление будет немного ниже»

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