Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron

Путешественникам из Великобритании будет запрещено ездить во Францию ​​с целью туризма, и вместо этого они должны будут предъявить «вескую причину» для въезда в страну.

Новые ограничения на поездки, которые вступят в силу с полуночи 17 декабря, являются ответом на вариант коронавируса Omicron, при этом французское правительство процитировало недавнее заявление правительства Великобритании о том, что Великобритания столкнется с «приливной волной» случаев заболевания Omicron в ближайшем будущем. дней.

Французское правительство опубликовало заявление из офиса премьер-министра Жана Кастекса, в котором также рекомендуется, чтобы французские путешественники, направляющиеся в Великобританию, должны отложить свои планы.

Необходима веская причина для путешествия

По заявлению французского правительства, веская причина для поездки может включать работу в сфере здравоохранения или исследований, участие в высококлассных спортсменах, обучение по обмену или путешествие в связи со смертью или тяжелой болезнью родственника.

Поездки в отпуск или по работе запрещены. Граждане Франции и ЕС, а также жители Франции освобождаются от нового правила.

Однако все те, кто едет из Великобритании во Францию, независимо от того, вакцинированы они или не вакцинированы, также должны показать отрицательный результат ПЦР или тест на боковой кровоток, сделанный в течение 24 часов.

Путешественники также должны пройти карантин по прибытии во Францию ​​на 48 часов, так как они ждут отрицательного результата теста ПЦР. Путешественникам придется зарегистрировать место изоляции на цифровой платформе.

В офисе премьер-министра заявили, что французские власти проведут проверки для соблюдения карантина.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс подтвердил через Twitter, что перевозчики, путешествующие через Ла-Манш, останутся освобожденными от этих новых правил.

Проблемы Omicron

Существует широко распространенная обеспокоенность по поводу варианта коронавируса Omicron, и страны по всему миру вводят ограничения на поездки с тех пор, как этот вариант был впервые обнаружен несколько недель назад.

Первоначально Великобритания ограничивала поездки в и из нескольких стран на юге Африки, но ранее на этой неделе удалила эти направления из своего красного списка.

«Поскольку количество случаев заболевания Omicron растет в Великобритании и странах по всему миру, красный список путешествующих становится менее эффективным в замедлении проникновения этого варианта из-за границы, и эти временные меры больше не соразмерны», - говорится в заявлении правительства Великобритании.

13 декабря Великобритания сообщила о своей первой смерти от Омикрона, а 15 декабря в стране было зарегистрировано 78 610 новых случаев заболевания Covid, согласно данным правительства Великобритании.

Это наивысшее количество ежедневных случаев с начала пандемии, и правительство Великобритании заявляет, что 10 017 из этих случаев - это Omicron.

Показатели Covid во Франции также высоки: Джон Хопкинс зарегистрировал 63 416 случаев заболевания во Франции за последний день, в то время как министр здравоохранения Франции Габриэль Атталл сообщил BFMTV, что в стране зарегистрировано 240 подтвержденных случаев заболевания Omicron.