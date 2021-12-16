ента новостей

17:14
Выставка Максима Атаянца «Рисунки и акварели»
16:55
Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron
16:50
Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед
16:46
Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину
13:57
Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины
13:52
Специалисты Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии определили факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19
13:50
Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде
13:36
В Петербурге у Гренадерского моста сгорел автомобиль ДПС
13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
13:20
В Приморске тушили ангар с лодками
13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
11:03
Как выбрать елку?
09:27
Судятся против Кью-Ар кодов
08:50
В Петербурге любят кофе
00:48
Стефан Карри из «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных дальних бросков за карьеру
15:50
В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги
15:43
Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца
14:14
Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта
13:53
Журналист-диссидент приговорен к 9 годам тюремного заключения во Вьетнаме
13:50
Немецкая полиция провела рейды в Саксонии по делу о «заговоре антиваксеров»
13:43
В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка
13:32
В Петербурге сожгли квартиру бизнесмена
13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
13:08
В Петербурге «заминировали» метро и квартиру в несуществующем доме
09:40
Hyundai расширяется
08:59
Вакцинация продолжается
08:44
Взаимодействуем с корейцами
14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
12:29
В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron

Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Путешественникам из Великобритании будет запрещено ездить во Францию ​​с целью туризма

Путешественникам из Великобритании будет запрещено ездить во Францию ​​с целью туризма, и вместо этого они должны будут предъявить «вескую причину» для въезда в страну.
Новые ограничения на поездки, которые вступят в силу с полуночи 17 декабря, являются ответом на вариант коронавируса Omicron, при этом французское правительство процитировало недавнее заявление правительства Великобритании о том, что Великобритания столкнется с «приливной волной» случаев заболевания Omicron в ближайшем будущем. дней.
Французское правительство опубликовало заявление из офиса премьер-министра Жана Кастекса, в котором также рекомендуется, чтобы французские путешественники, направляющиеся в Великобританию, должны отложить свои планы.

Необходима веская причина для путешествия

По заявлению французского правительства, веская причина для поездки может включать работу в сфере здравоохранения или исследований, участие в высококлассных спортсменах, обучение по обмену или путешествие в связи со смертью или тяжелой болезнью родственника.
Поездки в отпуск или по работе запрещены. Граждане Франции и ЕС, а также жители Франции освобождаются от нового правила.
Однако все те, кто едет из Великобритании во Францию, независимо от того, вакцинированы они или не вакцинированы, также должны показать отрицательный результат ПЦР или тест на боковой кровоток, сделанный в течение 24 часов.
Путешественники также должны пройти карантин по прибытии во Францию ​​на 48 часов, так как они ждут отрицательного результата теста ПЦР. Путешественникам придется зарегистрировать место изоляции на цифровой платформе.
В офисе премьер-министра заявили, что французские власти проведут проверки для соблюдения карантина.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс подтвердил через Twitter, что перевозчики, путешествующие через Ла-Манш, останутся освобожденными от этих новых правил.

Проблемы Omicron

Существует широко распространенная обеспокоенность по поводу варианта коронавируса Omicron, и страны по всему миру вводят ограничения на поездки с тех пор, как этот вариант был впервые обнаружен несколько недель назад.
Первоначально Великобритания ограничивала поездки в и из нескольких стран на юге Африки, но ранее на этой неделе удалила эти направления из своего красного списка.
«Поскольку количество случаев заболевания Omicron растет в Великобритании и странах по всему миру, красный список путешествующих становится менее эффективным в замедлении проникновения этого варианта из-за границы, и эти временные меры больше не соразмерны», - говорится в заявлении правительства Великобритании.
13 декабря Великобритания сообщила о своей первой смерти от Омикрона, а 15 декабря в стране было зарегистрировано 78 610 новых случаев заболевания Covid, согласно данным правительства Великобритании.
Это наивысшее количество ежедневных случаев с начала пандемии, и правительство Великобритании заявляет, что 10 017 из этих случаев - это Omicron.
Показатели Covid во Франции также высоки: Джон Хопкинс зарегистрировал 63 416 случаев заболевания во Франции за последний день, в то время как министр здравоохранения Франции Габриэль Атталл сообщил BFMTV, что в стране зарегистрировано 240 подтвержденных случаев заболевания Omicron.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-12-2021, 08:43
Нидерланды заявляют, что вариант Omicron уже был в стране раньше, чем предполагалось ранее
13-12-2021, 18:52
Британия борется с «приливной волной» Омикрона
Сегодня, 16:50
Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед
5-12-2021, 12:42
В Норвегии зафиксировали самую массовую вспышку штамма Omicron
8-12-2021, 20:39
В Германии зафиксировано самое большое количество ежедневных смертей от COVID-19
28-10-2021, 15:05
Франция задерживает британскую лодку из-за эскалации споров из-за права на рыбную ловлю

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
86
Сегодня, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
0
118
Вчера, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
0
217
13-12-2021, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
Наверх