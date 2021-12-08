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В Германии зафиксировано самое большое количество ежедневных смертей от COVID-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В Германии было зарегистрировано самое большое количество ежедневных смертей от Covid-19 с февраля

В Германии было зарегистрировано самое большое количество ежедневных смертей от Covid-19 с февраля в среду, поскольку страна изо всех сил пытается взять под контроль четвертую волну пандемии.
По данным Института Роберта Коха (RKI), национального центра по борьбе с болезнями и контроля, за последние 24 часа было зарегистрировано 69 601 новый случай заражения и еще 527 человек умерли. Это стало самым высоким ежедневным числом погибших от Covid-19 с 18 февраля, когда погибло 534 человека.
Уровень заболеваемости в течение семи дней в Германии немного снизился, но остается высоким и составляет 427 случаев на 100 000 жителей. Всего с момента начала пандемии в стране зарегистрировано 104 047 смертей от Covid-19.

Мрачные новости пришли в тот день, когда Олаф Шольц был приведен к присяге в качестве канцлера Германии, заменив Ангелу Меркель у руля крупнейшей экономики Европы. Новым министром здравоохранения страны стал Карл Лаутербах, член парламента и известный эпидемиолог.

На прошлой неделе Германия объявила о введении общенациональной изоляции для непривитых, лишив их доступа ко всем предприятиям, кроме самых важных, таких как супермаркеты и аптеки, в борьбе с инфекциями. Запрет не распространяется на тех, кто недавно вылечился от Covid-19.
Его лидеры также поддержали планы по обязательной вакцинации в ближайшие месяцы, которая, если она будет принята через парламент Германии, может вступить в силу не раньше февраля.
Многие больницы изо всех сил пытаются справиться с растущим числом пациентов в отделениях интенсивной терапии, и немецкие медики предупредили, что загруженность отделений интенсивной терапии может скоро превысить ту, которая наблюдалась во время пика прошлой зимы.
Появление быстро распространяющегося варианта коронавируса Omicron усилило обеспокоенность в Германии, как и везде.
Исследователи, работающие в Южной Африке, сообщили во вторник, что вариант Omicron частично избегает защиты, предлагаемой вакциной Pfizer, хотя люди, которые были ранее инфицированы, а затем вакцинированы, вероятно, будут хорошо защищены. Исследовательская группа предупредила, что это небольшое предварительное исследование.

В случае утверждения мандат Германии на вакцинацию пойдет по стопам соседней Австрии, которая также планирует с февраля сделать прививки для взрослых, имеющих право на вакцинацию.
На прошлой неделе Греция объявила, что с середины января вакцины станут обязательными для людей старше 60 лет. По заявлению правительства, тем, кто откажется это сделать, будет грозить штраф в размере 100 евро (113 долларов США) за каждый месяц.
В среду Соединенное Королевство отметило год, когда оно стало первой страной в мире, которая начала вакцинацию своих граждан полностью проверенными и санкционированными вакцинами против Covid-19.
На правительство Великобритании оказывают давление ведущие ученые с целью введения более жестких ограничений, чтобы попытаться ограничить распространение инфекций на фоне роста числа случаев заболевания. Семидневное скользящее среднее 29 ноября составило более 45000, это самый высокий показатель с момента пика около 17 октября.
Представители здравоохранения Великобритании призывают всех, кто имеет право пройти вакцинацию от Covid-19, ускорили внедрение бустерных прививок на фоне широкой озабоченности по поводу потенциального воздействия варианта Омикрон. На прошлой неделе правительство вновь ввело требование о ношении маски для лица в магазинах и в общественном транспорте после того, как в Великобритании был выявлен ряд случаев нового варианта заболевания.

«Мы можем сделать вывод, что в настоящее время существует передача инфекции от сообщества во многих регионах Англии», - сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в понедельник о варианте Omicron.
В то же время правительство Великобритании столкнулось с возмущением в связи с сообщениями о рождественской вечеринке сотрудников на Даунинг-стрит во время прошлогодней изоляции.

Источник: CNN
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