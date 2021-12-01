Нидерланды заявляют, что вариант Omicron уже был в стране раньше, чем предполагалось ранее

Во вторник представители голландского здравоохранения заявили, что вариант Covid-19 Omicron присутствовал в Нидерландах за неделю до того, как из Южной Африки прибыли два рейса с вирусом, поставив под сомнение сроки распространения этого варианта в Европе.

Вариант Omicron был подтвержден в двух тестовых образцах, взятых 19 и 23 ноября, сообщил во вторник Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Вирусолог RIVM Шанталь Реускен сообщила национальной телекомпании NOS, что один из людей «вероятно, заразился вирусом в Нидерландах». Как именно все еще расследуется.

Ранее голландские власти полагали, что первые случаи варианта Omicron прибыли 26 ноября после того, как 14 пассажиров рейсов из Йоханнесбурга и Кейптауна дали положительный результат.

Омикрон, также известный как B.1.1.529, имеет необычно большое количество мутаций, что вызывает опасения, что он может избежать вакцинации и продлить пандемию.

По данным RIVM, благодаря двум недавно обнаруженным случаям в Нидерландах общее количество подтвержденных случаев заболевания Omicron в стране достигло 16. На данный момент не менее 20 стран и территорий подтвердили случаи заболевания вариантом Omicron, последним из которых является Бразилия.

По крайней мере, 70 стран, в том числе США, ввели новые ограничения на поездки из нескольких африканских стран после того, как южноафриканские ученые впервые определили Omicron.

Но многие эксперты в области здравоохранения отодвинули аргументы в пользу запретов, и исследования показали, что ограничения на поездки могут замедлить распространение нового вируса или его варианта только на несколько недель.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно выражала опасения, что запреты на поездки наносят ущерб экономике и мешают странам открыто сообщать о новых вирусах или вариантах.

Во вторник ВОЗ снова призвала страны избегать введения коленных запретов на поездки, заявив, что они не «предотвращают международное распространение» и «ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию».

«Введение запретов на поездки, нацеленных на Африку, подрывает глобальную солидарность», - заявил в воскресенье директор Африканского регионального бюро ВОЗ Матшидисо Моэти. «Covid-19 постоянно эксплуатирует наши подразделения. Мы сможем победить вирус, только если будем работать вместе над поиском решений».