Германия переживает «массовую» пандемию непривитых

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что страна переживает «массовую» пандемию непривитых, поскольку власти подняли тревогу по поводу роста числа инфекций и усиления давления на больницы из-за госпитализаций Covid-19.
Пока что только 66,8% населения страны полностью вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, вакцинация была медленнее в восточных штатах Саксония и Тюрингия, где уровень вакцинации составляет 59% и 62,2% соответственно.
Он также призвал усилить проверки в общественных местах, куда будут допускаться только те, у кого есть доказательство вакцинации или свидетельство о выздоровлении от Covid-19.
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха (RKI) - федерального правительственного агентства Германии по контролю и профилактике заболеваний - сказал на той же пресс-конференции: «Если мы не будем действовать сейчас, эта четвертая волна все равно принесет много страдания. Многие люди серьезно заболеют и умрут, а система здравоохранения окажется под тяжелым бременем».
Давление на больницы
Немецкая ассоциация больниц (DKG) также предупредила в среду о нехватке персонала из-за Covid-19.
Согласно опросу DKG, 72% больниц заявили, что у них меньше персонала в отделениях интенсивной терапии, чем в конце 2020 года. И 86% этих больниц заявили, что не могут полностью управлять своими палатами интенсивной терапии из-за нехватки персонала.
Причины этой нехватки, по мнению DKG, заключаются в увольнении сотрудников и сокращении рабочего времени из-за давления пандемии.
В среду земля Баден-Вюртемберг ввела новые ограничения по Covid-10 после того, как более 250 коек интенсивной терапии были заполнены в течение двух дней подряд. Жителям теперь нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не старше 48 часов, чтобы войти в рестораны и кинотеатры.
Канцлер Германии Ангела Меркель «очень обеспокоена» сокращением пропускной способности больниц, как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на другой пресс-конференции в среду.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила на прошлой неделе, что, несмотря на широкую доступность вакцин этой зимой по сравнению с предыдущей, Европа - единственная часть мира, сообщающая о росте новых случаев Covid-19 во всем мире.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), страдания были острыми в Восточной Европе и России, которые борются с растущим числом смертей и случаев заболевания, вызванных нерешительностью в отношении вакцинации, в результате которой уровень охвата снизился до 24%.
Разные уровни вакцинации поставили Восток и Запад Европы на два разных пути, но они разделяют рост заболеваемости, вызванный ослаблением пандемических ограничений по мере открытия экономики, холодной погоды, вынуждающей людей в закрытых помещениях, и высокопереносимого варианта Дельта, говорят эксперты.