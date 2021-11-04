Германия переживает «массовую» пандемию непривитых

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что страна переживает «массовую» пандемию непривитых, поскольку власти подняли тревогу по поводу роста числа инфекций и усиления давления на больницы из-за госпитализаций Covid-19.

«Число инфекций растет, равно как и количество смертей от Covid, и особенно количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в некоторых регионах Германии, регионах, где показатели вакцинации не так высоки, как в других регионах», - сказал Спан в среду. , добавив, что скорость введения бустерных инъекций «недостаточна».

Пока что только 66,8% населения страны полностью вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, вакцинация была медленнее в восточных штатах Саксония и Тюрингия, где уровень вакцинации составляет 59% и 62,2% соответственно.

«Правда в том, что в [интенсивной терапии] было бы намного меньше пациентов с Covid-19, если бы все, кто мог это сделать, получили вакцинацию», - сказал Спан.

Он также призвал усилить проверки в общественных местах, куда будут допускаться только те, у кого есть доказательство вакцинации или свидетельство о выздоровлении от Covid-19.

«Это не имеет ничего общего с преследованием с целью вакцинации, это в основном связано с тем, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, как мы видим в Саксонии и Тюрингии», - сказал он.

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха (RKI) - федерального правительственного агентства Германии по контролю и профилактике заболеваний - сказал на той же пресс-конференции: «Если мы не будем действовать сейчас, эта четвертая волна все равно принесет много страдания. Многие люди серьезно заболеют и умрут, а система здравоохранения окажется под тяжелым бременем».

Давление на больницы

Немецкая ассоциация больниц (DKG) также предупредила в среду о нехватке персонала из-за Covid-19.

Согласно опросу DKG, 72% больниц заявили, что у них меньше персонала в отделениях интенсивной терапии, чем в конце 2020 года. И 86% этих больниц заявили, что не могут полностью управлять своими палатами интенсивной терапии из-за нехватки персонала.

Причины этой нехватки, по мнению DKG, заключаются в увольнении сотрудников и сокращении рабочего времени из-за давления пандемии.

В среду земля Баден-Вюртемберг ввела новые ограничения по Covid-10 после того, как более 250 коек интенсивной терапии были заполнены в течение двух дней подряд. Жителям теперь нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не старше 48 часов, чтобы войти в рестораны и кинотеатры.

Канцлер Германии Ангела Меркель «очень обеспокоена» сокращением пропускной способности больниц, как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на другой пресс-конференции в среду.

«Не менее ее беспокоит то, что у нас по-прежнему более 16 миллионов невакцинированных взрослых в Германии, более 3 миллионов не вакцинированы в возрасте старше 60 лет», - сказал он.

«Пандемия не идет на спад, как некоторые думали летом, но она бросает нам вызов сейчас и будет очень серьезной в ближайшие недели», - добавил Зайберт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила на прошлой неделе, что, несмотря на широкую доступность вакцин этой зимой по сравнению с предыдущей, Европа - единственная часть мира, сообщающая о росте новых случаев Covid-19 во всем мире.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), страдания были острыми в Восточной Европе и России, которые борются с растущим числом смертей и случаев заболевания, вызванных нерешительностью в отношении вакцинации, в результате которой уровень охвата снизился до 24%.

Разные уровни вакцинации поставили Восток и Запад Европы на два разных пути, но они разделяют рост заболеваемости, вызванный ослаблением пандемических ограничений по мере открытия экономики, холодной погоды, вынуждающей людей в закрытых помещениях, и высокопереносимого варианта Дельта, говорят эксперты.