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Германия переживает «массовую» пандемию непривитых

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Министр здравоохранения заявил, что Германия переживает «массовую» пандемию непривитых.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что страна переживает «массовую» пандемию непривитых, поскольку власти подняли тревогу по поводу роста числа инфекций и усиления давления на больницы из-за госпитализаций Covid-19.

«Число инфекций растет, равно как и количество смертей от Covid, и особенно количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в некоторых регионах Германии, регионах, где показатели вакцинации не так высоки, как в других регионах», - сказал Спан в среду. , добавив, что скорость введения бустерных инъекций «недостаточна».

Пока что только 66,8% населения страны полностью вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, вакцинация была медленнее в восточных штатах Саксония и Тюрингия, где уровень вакцинации составляет 59% и 62,2% соответственно.

«Правда в том, что в [интенсивной терапии] было бы намного меньше пациентов с Covid-19, если бы все, кто мог это сделать, получили вакцинацию», - сказал Спан.

Он также призвал усилить проверки в общественных местах, куда будут допускаться только те, у кого есть доказательство вакцинации или свидетельство о выздоровлении от Covid-19.

«Это не имеет ничего общего с преследованием с целью вакцинации, это в основном связано с тем, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, как мы видим в Саксонии и Тюрингии», - сказал он.

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха (RKI) - федерального правительственного агентства Германии по контролю и профилактике заболеваний - сказал на той же пресс-конференции: «Если мы не будем действовать сейчас, эта четвертая волна все равно принесет много страдания. Многие люди серьезно заболеют и умрут, а система здравоохранения окажется под тяжелым бременем».

Давление на больницы

Немецкая ассоциация больниц (DKG) также предупредила в среду о нехватке персонала из-за Covid-19.
Согласно опросу DKG, 72% больниц заявили, что у них меньше персонала в отделениях интенсивной терапии, чем в конце 2020 года. И 86% этих больниц заявили, что не могут полностью управлять своими палатами интенсивной терапии из-за нехватки персонала.
Причины этой нехватки, по мнению DKG, заключаются в увольнении сотрудников и сокращении рабочего времени из-за давления пандемии.
В среду земля Баден-Вюртемберг ввела новые ограничения по Covid-10 после того, как более 250 коек интенсивной терапии были заполнены в течение двух дней подряд. Жителям теперь нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не старше 48 часов, чтобы войти в рестораны и кинотеатры.
Канцлер Германии Ангела Меркель «очень обеспокоена» сокращением пропускной способности больниц, как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на другой пресс-конференции в среду.

«Не менее ее беспокоит то, что у нас по-прежнему более 16 миллионов невакцинированных взрослых в Германии, более 3 миллионов не вакцинированы в возрасте старше 60 лет», - сказал он.
«Пандемия не идет на спад, как некоторые думали летом, но она бросает нам вызов сейчас и будет очень серьезной в ближайшие недели», - добавил Зайберт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила на прошлой неделе, что, несмотря на широкую доступность вакцин этой зимой по сравнению с предыдущей, Европа - единственная часть мира, сообщающая о росте новых случаев Covid-19 во всем мире.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), страдания были острыми в Восточной Европе и России, которые борются с растущим числом смертей и случаев заболевания, вызванных нерешительностью в отношении вакцинации, в результате которой уровень охвата снизился до 24%.
Разные уровни вакцинации поставили Восток и Запад Европы на два разных пути, но они разделяют рост заболеваемости, вызванный ослаблением пандемических ограничений по мере открытия экономики, холодной погоды, вынуждающей людей в закрытых помещениях, и высокопереносимого варианта Дельта, говорят эксперты.

Источник: CNN
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