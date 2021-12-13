Британия борется с «приливной волной» Омикрона

Министры предупредили, что Британия столкнулась с «приливной волной» инфекций из-за нового варианта коронавируса Omicron, поскольку они бьют тревогу по поводу высоких темпов заражаемости в Лондоне и по всей стране.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил первую в стране смерть человека с этим вариантом. Он сказал репортерам в клинике вакцинации: «Я думаю, что идея о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, я думаю, что это то, что мы должны отложить в сторону и просто признать абсолютную скорость, с которой он ускоряется среди населения».

Соединенное Королевство повысило уровень предупреждения о COVID-19 в воскресенье и снова ускоряет развертывание бустерных инъекций, чтобы отреагировать на новую волну случаев заболевания.

Министр здравоохранения Саджид Джавид предупредил в понедельник, что данные об инфекциях Omicron отличаются от данных более ранних вариантов.

«Он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели - оно удваивается каждые два-три дня», - сказал Джавид Sky News в понедельник. Он добавил, что еще слишком рано говорить, являются ли случаи нового варианта более легкими.

«Это означает, что мы сталкиваемся с приливной волной инфекции, мы снова участвуем в гонке между вакциной и вирусом», - добавил он, повторяя язык, который использовал Джонсон в телеобращении в воскресенье вечером.

В воскресенье премьер-министр поставил новую цель - предложить всем взрослым третий укол к концу декабря - на месяц раньше, чем планировалось изначально. Ранее он сократил интервал между второй и третьей дозами с шести месяцев до трех. Британское правительство сосредоточило свои ответные меры на Covid вокруг программы вакцины с прошлого лета и сопротивлялось повторному введению ограничений, пока не стал известен вариант Omicron.

«Боюсь, теперь ясно, что двух доз вакцины просто недостаточно для обеспечения необходимого уровня защиты», - сказал Джонсон, сославшись на ранние данные, которые показали, что эффективность двухдозового режима снижается из-за нового вариант, но бустеры по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты.

«Ни у кого не должно быть никаких сомнений: приближается приливная волна Омикрона», - сказал Джонсон. «Но хорошая новость заключается в том, что наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы - бустерной дозы - мы все сможем восстановить наш уровень защиты».

На данный момент Великобритания сообщила о 3 137 случаях варианта Омикрон, хотя истинное число, вероятно, будет выше. Джавид сказал, что «около 10 человек» находятся в больнице с новым вариантом. В целом, семидневное скользящее среднее число случаев Covid-19 по стране превысило 50 000 в день.

В понедельник Джавид заявил, что Omicron является причиной около 40% заражений в Лондоне. Но Джонсон сказал, что «завтра будет большинство случаев», подчеркнув, насколько быстро распространялся новый штамм в Британии в первые недели его существования.

Новые правила, призывающие людей работать из дома, вступили в силу в понедельник. Великобритания также вернула свой мандат на использование масок для магазинов и общественного транспорта и теперь требует доказательства вакцинации или отрицательного теста для участников крупных мероприятий.

Недавний шквал новых ограничений знаменует собой резкий поворот по сравнению с прошлыми несколькими месяцами, в течение которых Джонсон сопротивлялся повороту Европы к долгосрочным мерам по смягчению последствий, таким как паспорта вакцины и мандаты на маски.

Но встревоженный премьер-министр столкнулся с серьезным протестом со стороны своих консервативных задников из-за своего шага по восстановлению правил Covid, полагаясь на поддержку оппозиционной Лейбористской партии, чтобы принять их в закон.

Джонсон также вовлечен в скандал из-за сообщений о том, что прошлой зимой на Даунинг-стрит проводилось несколько вечеринок для персонала, когда остальная часть Великобритании жила в соответствии со строгими правилами, запрещающими социальное смешение. Он был вынужден отрицать, что он ускорил соблюдение правил Covid, чтобы отвлечься от своих политических проблем.