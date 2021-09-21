Индия возобновит экспорт вакцины против Covid-19 в следующем месяце

В понедельник министр здравоохранения страны заявил, что Индия возобновит экспорт вакцин против Covid-19 в следующем квартале, отдавая приоритет глобальной платформе обмена вакцинами COVAX и соседним странам по мере роста поставок.
Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, прекратила экспорт прививок от Covid в апреле, чтобы сосредоточиться на вакцинации собственного населения в связи с резким ростом числа инфекций.
С тех пор ежемесячный выпуск вакцины в стране увеличился более чем вдвое и в следующем месяце должен вырасти в четыре раза и превысит 300 миллионов доз, сказал министр Мансух Мандавия, добавив, что на экспорт будут экспортироваться только излишки вакцины.
Общий объем производства может превысить 1 миллиард за последние три месяца года, поскольку новые вакцины от таких компаний, как Biological E, скорее всего, будут одобрены, добавил он.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Индия рассматривает возможность возобновления экспорта вакцин против Covid-19 в ближайшее время. Он пожертвовал или продал 66 миллионов доз почти в 100 стран до прекращения экспорта.
Объявление о возобновлении экспорта в октябре-декабре было сделано накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на этой неделе, где вакцины, вероятно, будут обсуждаться на саммите лидеров стран четверки - США, Индии и Японии. и Австралия.
Индия хочет вакцинировать все свои 944 миллиона взрослых к декабрю. На данный момент он дал по крайней мере одну дозу 64% взрослых и две дозы 22%.
Количество прививок в Индии резко выросло с прошлого месяца - особенно потому, что крупнейший в мире производитель вакцин, Индийский институт сыворотки, более чем в три раза увеличил производство вакцины AstraZeneca до 200 миллионов доз в месяц по сравнению с апрельскими уровнями.
Индийские компании создали мощности по производству почти 3 миллиардов доз вакцины против Covid в год.