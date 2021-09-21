Индия возобновит экспорт вакцины против Covid-19 в следующем месяце

В понедельник министр здравоохранения страны заявил, что Индия возобновит экспорт вакцин против Covid-19 в следующем квартале, отдавая приоритет глобальной платформе обмена вакцинами COVAX и соседним странам по мере роста поставок.

Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, прекратила экспорт прививок от Covid в апреле, чтобы сосредоточиться на вакцинации собственного населения в связи с резким ростом числа инфекций.

С тех пор ежемесячный выпуск вакцины в стране увеличился более чем вдвое и в следующем месяце должен вырасти в четыре раза и превысит 300 миллионов доз, сказал министр Мансух Мандавия, добавив, что на экспорт будут экспортироваться только излишки вакцины.

Общий объем производства может превысить 1 миллиард за последние три месяца года, поскольку новые вакцины от таких компаний, как Biological E, скорее всего, будут одобрены, добавил он.

«Мы будем помогать другим странам, а также выполнять свои обязательства перед COVAX», - сказал он журналистам.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Индия рассматривает возможность возобновления экспорта вакцин против Covid-19 в ближайшее время. Он пожертвовал или продал 66 миллионов доз почти в 100 стран до прекращения экспорта.

Объявление о возобновлении экспорта в октябре-декабре было сделано накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на этой неделе, где вакцины, вероятно, будут обсуждаться на саммите лидеров стран четверки - США, Индии и Японии. и Австралия.

Индия хочет вакцинировать все свои 944 миллиона взрослых к декабрю. На данный момент он дал по крайней мере одну дозу 64% взрослых и две дозы 22%.

Количество прививок в Индии резко выросло с прошлого месяца - особенно потому, что крупнейший в мире производитель вакцин, Индийский институт сыворотки, более чем в три раза увеличил производство вакцины AstraZeneca до 200 миллионов доз в месяц по сравнению с апрельскими уровнями.

Индийские компании создали мощности по производству почти 3 миллиардов доз вакцины против Covid в год.