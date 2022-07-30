Что Тайвань думает о возможности визита Нэнси Пелоси?

Сообщения о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань, вызвали напряженные разговоры между Соединенными Штатами и Китаем и растущие слухи о том, как может отреагировать Пекин.

Хотя Пелоси — откровенный критик Пекина — до сих пор отказывалась подтверждать сообщения, она сказала, что для США важно продемонстрировать поддержку Тайваню, и законодатели по обе стороны политического раскола Вашингтона призвали ее уйти. Тем временем Китай набросился на эту идею, пообещав принять «решительные и решительные меры», если какая-либо поездка состоится.

Однако остров, оказавшийся в центре разногласий, стал гораздо менее громким.

Не было никаких заявлений в пользу или против потенциальной поездки Пелоси от президента Тайваня Цай Инвэнь или ее офиса, хотя премьер-министр Су Цзэн-чан заявил в среду, что Тайбэй «очень благодарен спикеру Пелоси за ее решительную поддержку и доброты по отношению к Тайваню на протяжении многих лет» и что остров приветствует любых дружелюбных гостей из-за рубежа.

Аналитики говорят, что относительное молчание связано с тем, что Тайвань, демократический самоуправляемый остров с населением 24 миллиона человек, который правящая Коммунистическая партия Китая считает частью своей территории, несмотря на то, что он никогда не контролировал его, оказался в неловком положении.

Они отмечают, что Тайвань зависит от американского оружия, чтобы защитить себя от возможности вторжения Китая и насильственного захвата власти, поэтому он не хочет, чтобы его считали отбивающим поддержку со стороны одного из самых влиятельных политиков США.

Тем не менее, если Тайвань покажется слишком восторженным в отношении возможного визита Пелоси, говорят эксперты, это может разжечь гнев Пекина.

В четверг министерство иностранных дел Тайваня заявило, что оно «не получало никакой определенной информации о визите спикера Пелоси на Тайвань» и «не дало никаких дополнительных комментариев по этому поводу».

Человек, знакомый с планами Пелоси, сказал, что она планировала отправиться в пятницу по американскому времени в тур по Азии, и что поездка будет включать остановки в Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре, но остается неясным, остановится ли она на Тайване.