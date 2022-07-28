Тайвань проводит масштабные военные учения Хань Куан

В смоделированных сценах враждебный противник пытается захватить контроль над ключевым водным путем недалеко от тайваньской столицы. Атакуя с моря и воздуха, силы вторжения нацелились на устье реки Тамсуи на северном побережье острова — стратегическое устье, обеспечивающее прямой доступ к центру Тайбэя.

В ответ тайваньские военные поднимают в воздух самолеты и танки истребителей обороны коренных народов (ЦАХАЛ), а наземные войска взрывают взрывчатку, чтобы остановить продвижение.

Сцены являются частью недельных учений Хань Куан, которые пройдут на Тайване и его отдаленных островах до пятницы. Это ежегодное мероприятие проводится с 1984 года, и в нем участвуют все подразделения вооруженных сил Тайваня, включая его резервные силы, с целью повышения общей обороноспособности.

В этом году учения приобрели большее значение на фоне растущей озабоченности по поводу намерений Китая в отношении Тайваня — самоуправляющегося острова, который правящая коммунистическая партия Пекина считает своим.

Эти опасения обострились после вторжения России в Украину. Пекин не исключает применения силы для установления контроля над Тайванем и оказывает растущее военное давление на остров, отправляя самолеты в его самопровозглашенную опознавательную зону противовоздушной обороны.

Пекин также жестко отреагировал на сообщения о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассматривает возможность поездки в Тайбэй, предупредив, что китайские военные будут «решительно защищать национальный суверенитет», если столкнутся с «внешними силами», поощряющими независимость Тайваня.

«Китай требует, чтобы США предприняли конкретные действия для выполнения своего обязательства не поддерживать «независимость Тайваня» и не организовывать визит Пелоси на Тайвань», — заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Китая Тан Кефэй, отвечая на вопросы о поездке Пелоси в Тайбэй.

«Если США будут настаивать на своем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и обязательно предпримут решительные действия, чтобы воспрепятствовать вмешательству любых внешних сил и планам сепаратистов по «независимости Тайваня», а также решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.», - добавил Тан.