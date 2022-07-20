Эсминец ВМС США в третий раз за неделю вошел в воды, принадлежащие Китаю

Военный корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив во вторник, третий раз за неделю судно вошло в воды, на которые претендует Китай, что усилило напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Вашингтон заявил, что последний рейс эсминца с управляемыми ракетами USS Benfold продемонстрировал его «приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», но Пекин раскритиковал его как «провокацию», которая показала, что Соединенные Штаты являются «разрушителем мира и стабильности». '

Пролив представляет собой полосу воды шириной 110 миль (180 километров), которая отделяет демократический самоуправляемый остров Тайвань от материкового Китая.

Пекин заявляет о своем суверенитете над Тайванем, несмотря на то, что правящая Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала остров, и считает пролив частью своих «внутренних вод».

Однако ВМС США утверждают, что большая часть пролива находится в международных водах.

Военно-морской флот ссылается на международный закон, который определяет территориальные воды как простирающиеся на 12 морских миль от береговой линии страны, и регулярно направляет свои военные корабли через пролив в так называемых операциях свободы судоходства, в том числе 10 мая, когда ракетный крейсер USS Port Royal совершил подобное путешествие.

В среду «Бенфолд» прошел транзитом «через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства», — сказал представитель 7-го флота США лейтенант Николас Линго.

Китай гневно отреагировал на присутствие корабля в проливе, а его военные заявили в среду, что следили и следили за американским судном во время его транзита.

«Частые провокации и показуха со стороны США полностью демонстрируют, что США являются разрушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе и создают угрозы безопасности в Тайваньском проливе», — заявил официальный представитель Народно-освободительной партии полковник Ши И. Командование Восточного театра военных действий. «Войска театра военных действий постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».

На прошлой неделе «Бенфолд» провел две операции по свободе судоходства в Южно-Китайском море, недалеко от оспариваемых островов, где Пекин построил военные объекты.

13 июля американский эсминец бросил вызов тому, что 7-й флот США назвал «чрезмерными морскими претензиями» Пекина вокруг Парасельских островов, известных как острова Сиша в Китае, и в субботу возле островов Спратли, известных как острова Наньша. в Китае. Пекин также гневно отреагировал на плавание «Бенфолда» рядом с «Парасельс».

Напряженность в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня в последние дни возросла: на прошлой неделе Пекин дважды резко критиковал отношения США с островом.

В понедельник Пекин заявил, что продажа американского оружия Тайбэю на сумму 108 миллионов долларов «серьезно угрожает суверенитету и интересам безопасности Китая, а также серьезно вредит отношениям между двумя странами и их вооруженными силами».

А во вторник официальный представитель Пекина заявил, что он «категорически против» возможного визита на остров Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США.

Некоторые сообщения предполагают, что Пелоси посетит Тайвань в августе. Ранее она планировала привезти на остров делегацию Конгресса США в апреле, но поездка была отложена после того, как у нее был положительный результат на Covid-19.