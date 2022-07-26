Эксперты считают, что реакция Китая на потенциальный визит Пелоси в Тайвань может быть «беспрецедентной», но военный конфликт маловероятен

Соединенным Штатам не привыкать к гневной реакции Китая на его поддержку Тайваня, самоуправляющегося острова, который Пекин называет своей территорией.

Но на прошлой неделе предостережения Китая относительно возможной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, связанной с высокими ставками, похоже, вызвали обеспокоенность в Вашингтоне.

После сообщений о планах Пелоси в прошлый вторник министерство иностранных дел Китая пообещало принять «решительные и решительные меры», если поездка состоится.

С тех пор шквал замечаний официальных лиц США только усилил чувство тревоги.

В среду президент США Джо Байден заявил журналистам, что военные США считают визит Пелоси на Тайвань «не очень хорошей идеей прямо сейчас». В четверг Пелоси заявила, что важно продемонстрировать поддержку Тайваню, но отказалась обсуждать какие-либо планы поездок, сославшись на безопасность.

«Я думаю, что президент имел в виду, что, возможно, военные боялись, что мой самолет собьют, или что-то в этом роде. Я точно не знаю», — сказала Пелоси.

В воскресенье бывший госсекретарь США Майк Помпео также высказал свое мнение, предложив присоединиться к Пелоси в ее заявленной поездке.

— Нэнси, я пойду с тобой. Я запрещен в Китае, но не на свободолюбивом Тайване. Увидимся там!' Об этом Помпео написал в Twitter.

В частном порядке представители администрации Байдена выразили обеспокоенность тем, что Китай может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, чтобы сорвать возможную поездку, сообщил CNN официальный представитель США.

Но теперь, когда потенциальный визит Пелоси разыгрывается публично, любое решение отложить или не ехать может быть воспринято как уступка.

«Спикер Пелоси должен отправиться на Тайвань, а президент Байден должен четко дать понять председателю Си, что Коммунистическая партия Китая ни черта не может с этим поделать», — заявил в понедельник сенатор-республиканец Бен Сассе. «Нет больше слабости и самоустрашения».

Китайское правительство публично не уточнило, какие «силовые меры» оно планирует предпринять, но некоторые китайские эксперты говорят, что реакция Пекина может включать военную составляющую.

«Китай ответит беспрецедентными контрмерами — самыми сильными, которые он когда-либо принимал со времен кризиса в Тайваньском проливе», — сказал Ши Иньхун, профессор международных отношений Китайского университета Жэньминь.

Военные конфликты в Тайваньском проливе вспыхнули в 1950-х годах — через десять лет после основания коммунистического Китая, когда Пекин дважды обстреливал несколько отдаленных островов, контролируемых Тайбэем.

Последний крупный кризис произошел в 1995-1996 годах, после визита в США тогдашнего президента Тайваня Ли Дэнхуэй. Разгневанный визитом, Китай выпустил ракеты по водам вокруг Тайваня, и кризис закончился только после того, как США отправили в этот район две боевые группы авианосцев, демонстрируя мощную поддержку Тайбэю.

«Если Пелоси продолжит свой визит, Соединенные Штаты, безусловно, подготовятся к военному ответу на возможный военный ответ Китая», — сказал Ши. «Ситуация между Китаем и США будет очень напряженной».