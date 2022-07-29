Байден разговаривает с Си Цзиньпином на фоне роста напряженности из-за Тайваня

Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин провели в четверг длительную и откровенную дискуссию о Тайване, поскольку напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает, несмотря на некогда надежду Байдена на стабилизацию самых важных в мире отношений между странами.

Два лидера согласились начать подготовку к личному саммиту, первому из них, поскольку Си сопротивляется поездкам в условиях пандемии Covid-19. Определенные области сотрудничества, в том числе изменение климата, были обговорены.

Но тайваньский вопрос оказался одним из самых спорных. Этот вопрос превратился в серьезную точку конфликта, поскольку официальные лица США опасаются более неизбежного шага Китая на самоуправляющийся остров, а потенциальный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси вызывает предупреждения из Пекина и согласованные усилия администрации Байдена по предотвращению напряженность от выхода из-под контроля.

Этот вопрос подробно обсуждался во время двухчасового 17-минутного телефонного разговора в четверг. Согласно китайской версии событий, Си сделал Байдену зловещее предупреждение.

«Общественное мнение нельзя нарушать, а если будешь играть с огнем, то обожжешься. Я надеюсь, что американская сторона ясно это понимает», — сказал он Байдену, сообщает государственное информационное агентство Китая.

Версия Белого дома о звонке была менее конкретной.

«В отношении Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика Соединенных Штатов не изменилась и что Соединенные Штаты решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности через Тайваньский пролив», — говорится в сообщении США.

Высокопоставленный чиновник администрации США назвал тайваньскую дискуссию «прямой и честной», но преуменьшил предупреждение Си, предположив, что для китайского лидера было стандартным предупреждением о рисках «игры с огнем».

Этот телефонный звонок стал пятым разговором Байдена и Си с февраля 2021 года. Заранее официальные лица США заявили, что может возникнуть ряд тем — от напряженности вокруг Тайваня до экономической конкуренции и войны на Украине.

Но надежд на существенное улучшение отношений с Пекином было мало. Вместо этого помощники Байдена надеются, что поддержание личной связи с Си поможет в лучшем случае избежать просчета, который может привести к конфронтации.

«Это тот тип отношений, в который президент Байден твердо верит, даже со странами, с которыми у вас могут быть серьезные разногласия», — заявил на этой неделе координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Когда телеконференция в четверг подходила к концу, два лидера отметили, сколько работы они проделали для своих команд, включая организацию возможной личной встречи. Им еще предстоит встретиться лицом к лицу в качестве президентских коллег.

Возможность проведения саммита может появиться в ноябре, когда в Азии состоится серия саммитов, включая саммит Группы 20 на Бали, Индонезия, и Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество в Бангкоке, Таиланд. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что официальные лица США хотят организовать такую ​​встречу на полях одного из саммитов.

Планирование телефонного разговора Байдена с Си предшествовало фурору по поводу предполагаемого визита Пелоси в Тайбэй. Ни одна из сторон не сообщила, обсуждались ли конкретно планы Пелоси.

Байден также в настоящее время взвешивает, стоит ли отменить некоторые тарифы эпохи Трампа в отношении Китая, чтобы снизить инфляцию, хотя представители Белого дома заявили, что он еще не принял решение, и заранее предположили, что эта тема не будет сильно влиять на его планы. разговор с Си.

Вместо этого в центре нынешней напряженности находится эскалация агрессии Китая в регионе, в том числе из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Официальные лица США опасаются, что без открытых линий связи недопонимание может перерасти в непреднамеренный конфликт.

В том числе и то, как Пекин отреагирует на возможный визит Пелоси на Тайвань.