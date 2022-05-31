Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань

Делегация США во главе с сенатором Тэмми Дакворт, демократом из штата Иллинойс, прибыла в Тайбэй в понедельник с ранее необъявленным визитом, сообщило министерство иностранных дел Тайваня.

Делегация встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь во вторник, где они обсудят «региональную безопасность, экономическое и торговое сотрудничество, а также все вопросы, связанные с двусторонними отношениями США и Тайваня», заявил пресс-секретарь президента Ксавье Чанг.

В ходе своего визита делегация также встретится с премьер-министром Су Цзэн-чаном и министром экономики Ван Мэй-хуа перед отъездом в среду.

Визит состоялся после того, как президент Джо Байден недавно совершил свою первую президентскую поездку в Азию и возобновил разговор о дипломатической позиции США в отношении Тайваня и материкового Китая.

Ранее в этом месяце во время пресс-конференции в Токио Байден заявил, что Соединенные Штаты вмешаются военным путем, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Предупреждение, казалось, отклонялось от преднамеренной двусмысленности, которую традиционно придерживался Вашингтон, хотя Белый дом быстро преуменьшил значение комментариев, заявив, что они не отражают изменения в политике США.

В рамках политики «Единого Китая» США признают позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Пекина на самоуправляющийся остров с населением 23 миллиона человек. США предоставляют Тайваню защитное оружие, но намеренно сохраняют двусмысленность в отношении того, будут ли они вмешиваться военным путем в случае нападения Китая.

Китай ответил на резкое предупреждение президента, выразив «сильное недовольство и решительное несогласие» с комментариями Байдена, заявив, что не позволит никаким внешним силам вмешиваться в его «внутренние дела».

Предупреждение Байдена попало в заголовки газет по всему миру и снова привлекло внимание к растущей напряженности между маленьким демократическим островом и соседней автократической сверхдержавой.

В понедельник министерство национальной обороны Тайваня заявило, что 30 китайских боевых самолетов совершили вторжение в его опознавательную зону ПВО, или ПВО, что является самым высоким ежедневным показателем за более чем четыре месяца. В ответ тайваньские военные выпустили предупреждения по радио и развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями, добавило министерство.

Тайвань был исключен из Индо-Тихоокеанского экономического плана, регионального экономического плана, недавно обнародованного Байденом во время его поездки в Азию. Эта структура представляет собой попытку Байдена задействовать регион, который все больше попадает под влияние Китая.

Но Тайвань и Соединенные Штаты могут начать переговоры об углублении торгово-экономических связей «через несколько недель», заявили CNN два высокопоставленных тайваньских правительственных чиновника.