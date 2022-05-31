ента новостей

10:48
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве бывшей подруги во Всеволожске
10:41
В Петербурге полицейские активизировали работу по «тонировке»
10:33
Почему так опасно летать в Непале?
10:13
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов»
10:09
Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань
10:04
Китай и острова Тихого океана не могут договориться о пакте о безопасности
08:05
Покрышки надо убирать
07:47
Парковки для электросамокатов сделают платными?
07:31
Материалы на Шевчука пока не приняли
20:04
Работы юных художников украсят город к 350-летию Петра Первого
17:31
Выставка «А ВОТ И Я!»
17:28
Грубые нарушения на конкурсе по передаче Конюшенного ведомства в Петербурге заинтересовали УФАС
16:59
Депутатов пригласили принять участие в акции «Дни белых журавлей»
15:31
Выставка «Creativity»
14:43
В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
14:26
Выставка «Лица города»
14:17
В Ленобласти полицейские приминили табельное оружие догоняя автомобиль «ВАЗ»
14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
13:58
В Ленобласти полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в ограблении магазина
13:53
В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося грабежами
13:42
В Петербурге задержали женщину, нанесшую несколько ножевых ранений брату
13:25
Финляндия выиграла у Канады финал чемпионата мира, Чехия – третья
12:28
В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб
12:16
В Ленобласти ищут мужчину ударившего женщину ножом
12:11
Депутаты предложили увеличить зарплаты сотрудникам аппарата мировых судей
11:44
Выставка «Не для всех»
11:34
В Ленобласти мотоциклист сбил ребенка на самокате
09:35
Поисково-спасательные службы Непала обнаружили останки 14 пассажиров упавшего самолета Tara Air
09:30
Шесть человек застрелены в центре города Чаттануга, штат Теннесси
07:27
Как платить по госдолгу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань

Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Делегация США во главе с сенатором Тэмми Дакворт, демократом из штата Иллинойс, прибыла в Тайбэй

Делегация США во главе с сенатором Тэмми Дакворт, демократом из штата Иллинойс, прибыла в Тайбэй в понедельник с ранее необъявленным визитом, сообщило министерство иностранных дел Тайваня.
Делегация встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь во вторник, где они обсудят «региональную безопасность, экономическое и торговое сотрудничество, а также все вопросы, связанные с двусторонними отношениями США и Тайваня», заявил пресс-секретарь президента Ксавье Чанг.
В ходе своего визита делегация также встретится с премьер-министром Су Цзэн-чаном и министром экономики Ван Мэй-хуа перед отъездом в среду.

Визит состоялся после того, как президент Джо Байден недавно совершил свою первую президентскую поездку в Азию и возобновил разговор о дипломатической позиции США в отношении Тайваня и материкового Китая.

Ранее в этом месяце во время пресс-конференции в Токио Байден заявил, что Соединенные Штаты вмешаются военным путем, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Предупреждение, казалось, отклонялось от преднамеренной двусмысленности, которую традиционно придерживался Вашингтон, хотя Белый дом быстро преуменьшил значение комментариев, заявив, что они не отражают изменения в политике США.
В рамках политики «Единого Китая» США признают позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Пекина на самоуправляющийся остров с населением 23 миллиона человек. США предоставляют Тайваню защитное оружие, но намеренно сохраняют двусмысленность в отношении того, будут ли они вмешиваться военным путем в случае нападения Китая.
Китай ответил на резкое предупреждение президента, выразив «сильное недовольство и решительное несогласие» с комментариями Байдена, заявив, что не позволит никаким внешним силам вмешиваться в его «внутренние дела».

Предупреждение Байдена попало в заголовки газет по всему миру и снова привлекло внимание к растущей напряженности между маленьким демократическим островом и соседней автократической сверхдержавой.
В понедельник министерство национальной обороны Тайваня заявило, что 30 китайских боевых самолетов совершили вторжение в его опознавательную зону ПВО, или ПВО, что является самым высоким ежедневным показателем за более чем четыре месяца. В ответ тайваньские военные выпустили предупреждения по радио и развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями, добавило министерство.
Тайвань был исключен из Индо-Тихоокеанского экономического плана, регионального экономического плана, недавно обнародованного Байденом во время его поездки в Азию. Эта структура представляет собой попытку Байдена задействовать регион, который все больше попадает под влияние Китая.
Но Тайвань и Соединенные Штаты могут начать переговоры об углублении торгово-экономических связей «через несколько недель», заявили CNN два высокопоставленных тайваньских правительственных чиновника.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-10-2021, 11:10
Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня
9-10-2021, 11:21
Президент Китая Си Цзиньпин пообещал добиться «воссоединения» с Тайванем мирными средствами
15-10-2021, 10:23
Напряженность между Китаем и Тайванем вызывает опасения
24-03-2022, 12:38
Байден прибыл на саммит НАТО в Брюссель
6-07-2016, 18:10
Молодежная делегация из Санкт-Петербурга приехала в Японию
19-11-2021, 15:25
Тайвань представляет новые истребители F-16V на фоне военных угроз со стороны Китая

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
85
Вчера, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
0
118
Вчера, 12:28
В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб
0
98
Вчера, 11:34
В Ленобласти мотоциклист сбил ребенка на самокате
0
246
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
Наверх