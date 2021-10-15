Напряженность между Китаем и Тайванем вызывает опасения

В последние недели Китай усилил давление на Тайвань, запустив десятки боевых самолетов возле самоуправляющегося острова в демонстрацию силы, которая поставила весь регион в беду.

Но в четверг в парке в тайваньской столице предметом разговора было что угодно, кроме возможности конфликта между Пекином и островом, который он считает частью своей территории.

Хуан и Чанг, бабушки за 80, сказали, что они провели утро с друзьями, болтая о закусках, чае и о том, стоит ли им делать упражнения.

Они сказали, что война - это не то, о чем они беспокоятся.

«Мы совершенно не беспокоимся об этом. Угроза была всегда, и беспокоиться не о чем. «Если бы это должно было случиться, это случилось бы давным-давно», - сказала Хуан, которая сказала, что предпочитает, чтобы ее называли бабушкой Хуан.

Их расслабленное отношение резко контрастирует с недавними военными маневрами в Тайваньском проливе и лаконичными заявлениями лидеров материкового Китая и Тайваня, которые управляются раздельно после окончания гражданской войны более семи десятилетий назад.

Пока только в октябре Пекин направил более 150 боевых самолетов в Зону идентификации ПВО (ПВО) Тайваня, побив ежедневные рекорды таких вторжений, на которые Тайбэй пообещал ответить радиопредупреждениями, слежением за зенитными ракетами или перехватом истребителей.

9 октября президент Китая Си Цзиньпин, который отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Тайваня в случае необходимости, заявил, что «воссоединение» между Китаем и Тайванем неизбежно.

Днем позже президент Тайваня Цай Ин-вэнь заявил, что Тайбэй не уступит давлению Пекина. «Никто не может заставить Тайвань пойти по пути, который Китай проложил для нас», - сказала она, добавив, что будущее демократического острова должны решать его 24 миллиона человек.

'Мы все китайцы'

Официальные лица Тайваня и США публично подсчитали, что Пекин может вторгнуться на остров в течение следующих шести лет.

Но на улицах Тайбэя на этой неделе настроение было в основном расслабленным и уверенным. Хотя некоторые люди сказали, что они немного обеспокоены угрозами насильственного «воссоединения» со стороны Пекина, многие полагали, что китайское правительство никогда не пойдет на это.

«Я думаю, что материковый Китай и Тайвань всегда мирно сосуществовали. Есть тайваньцы в материковом Китае, и есть материковые люди здесь, на Тайване. Мы все китайцы, - сказала 38-летняя Вики Цай, рыночный торговец из Тайбэя.

Трейдер сказал, что военная напряженность на самом деле не оказала большого влияния на повседневную жизнь большинства людей, назвав их «играми, в которые играет высший класс». «Я думаю, что важнее зарабатывать деньги», - сказала она.

Вторжения военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в ПВО Тайваня стали настолько обычным явлением - почти 400 с мая, по данным министерства обороны Тайваня, - что эти боевые вылеты редко даже появляются на первых полосах новостей внутри страны.

'Битва психологов'

Лю Тин-тин, который ведет репортаж о вооруженных силах на тайваньском новостном канале TVBS, сказал, что, хотя напряженность в регионе растет, это не влияет на повседневную жизнь.

«Людей больше беспокоит ... можно ли поставить еду на стол», - сказала она.

Лю сказала, что, хотя у нее не было сомнений в том, что Пекин может попытаться захватить Тайвань силой, если почувствует, что у него нет другого выхода, жители острова «не имеют права голоса».

«Они ничего не могут с этим поделать», - сказала она.

Лю охарактеризовал военные вылазки Китая как «психологическую битву». Она сказала, что, хотя и Пекин, и Тайбэй пытались продемонстрировать военную мощь, похоже, что Китай стремился вселить страх в тайваньский народ.

Ранее в этом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить военные действия вокруг Тайваня и подтвердил «приверженность США острову», назвав его «твердым как скала».

На вопрос, верят ли они, что США помогут Тайваню в случае китайского вторжения, мнения тайваньцев, опрошенных CNN, разделились.

34-летняя Лису Су, владелица магазина травяного чая, сказала, что «стратегическое положение» Тайваня означает, что США должны будут помочь защитить остров.

«Я думаю, что до тех пор, пока Тайвань не откажется от себя и обладает сильной обороноспособностью, Соединенные Штаты определенно помогут», - сказал он.

Хуан и Чанг, восьмидесятилетние, были более осмотрительными. Хотя они заявили, что не хотят войны, оба считают, что любое возможное вторжение находится вне контроля тайваньского народа.

«Если это обязательно произойдет, не имеет значения, беспокоишься ты об этом или нет», - сказал Хуан.