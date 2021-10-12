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Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Китайские военные заявили в понедельник, что они провели высадку на берег и штурмовые учения в провинции напротив Тайваня

Китайские военные заявили в понедельник, что они провели высадку на берег и штурмовые учения в провинции прямо через море от Тайваня, хотя они не связывают эти учения с нынешней напряженностью с Тайбэем.
Демократически управляемый Тайвань, заявленный Китаем как его собственная территория, жаловался на усиление военного и политического давления со стороны Пекина, чтобы заставить его принять китайское правление, включая массированные вторжения авиации в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Официальная газета People's Liberation Army Daily в кратком отчете о своем микроблоге Weibo сообщила, что учения проводились «в последние дни» в южной части провинции Фуцзянь.

Как сообщает китайская военная газета, в акции участвовали «ударные» войска, саперы и лодочники. Войска были "разделены на несколько волн, чтобы захватить пляж и выполнить боевые задачи на разных этапах", - добавлено в нем, без дополнительных подробностей.

Он показал видео, на котором солдаты на небольших лодках штурмуют пляж, бросают дымовые гранаты, прорывают оборону из колючей проволоки и роют траншеи в песке.
В учениях было задействовано небольшое количество военнослужащих.
Погода была ясной, море было спокойным, что позволяет предположить, что учения не проводились в понедельник, поскольку южная часть Фуцзянь в настоящее время подвергается воздействию тропического шторма, проходящего между Тайванем и Филиппинами.
Фуцзянь будет ключевой стартовой площадкой для любого китайского вторжения на Тайвань из-за своей географической близости.
Китай регулярно проводит военные учения вдоль своего побережья, а также в спорном Южно-Китайском море.

Тайвань осудил то, что он называет тактикой принуждения Китая против него, и заявил, что будет защищаться в случае нападения.
На выходных президент Китая Си Цзиньпин подтвердил клятву «воссоединить» Тайвань, а президент Тайваня Цай Инь-вэнь заявил, что Тайвань не будет вынужден кланяться Китаю.

Источник: CNN
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