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Тайвань представляет новые истребители F-16V на фоне военных угроз со стороны Китая

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В четверг Тайвань продемонстрировал свою новейшую военную технику - модернизированные истребители F-16

В четверг Тайвань продемонстрировал свою новейшую военную технику - модернизированные истребители F-16, которые будут в центре обороны острова в случае воздушного нападения со стороны Китая.
F-16 пронеслись по небу над авиабазой Цзяи на юго-западном побережье острова, когда пилоты выполняли воздушные маневры, чтобы продемонстрировать возможности первой тайваньской эскадрильи американских истребителей F-16V, или Viper.
Согласно официальному центральному информационному агентству (CNA), эти самолеты были модернизированы по сравнению со старыми истребителями F-16A / B, первоначально приобретенными Тайванем в 1990-х годах, и оснащены передовыми радиолокационными системами и новыми компьютерами для выполнения полетов. К 2023 году у острова есть планы обновить 141 истребитель до новой версии.

Как сообщил в среду вице-министр обороны Ван Синь-лунг парламенту Тайваня, эта модернизация уже осуществлена ​​для более чем 60 самолетов F-16.

Тайвань также закупил 66 новых F-16V у производителя Lockheed Martin в США, и ожидается, что поставки начнутся в 2023 году, сообщает CNA.
В четверг на базе Цзяи было выставлено более двух десятков F-16V.
Во время церемонии ввода в эксплуатацию президент Тайваня Цай Инь-вэнь сказал, что формирование нового боевого крыла F-16V продемонстрировало крепнущую дружбу между островом и США.

«Команда Lockheed Martin оказала нам большую помощь в завершении модернизации», - сказала она. «Это не только сигнализирует о дальнейшем прогрессе тайваньско-американской дружбы, но также свидетельствует о твердой приверженности тайваньско-американским отношениям».

Правящая Коммунистическая партия Пекина усиливает военное давление на Тайвань, включая отправку 150 боевых самолетов около острова всего за пять дней в октябре, что побудило Тайбэй сделать радиопредупреждения и развернуть системы противовоздушной обороны для наблюдения за этой деятельностью.
Когда в прошлом году было объявлено о продаже 66 самолетов Тайваню, аналитики заявили, что они предоставят компетентный самолет, который сможет конкурировать с китайскими самолетами, одновременно поднимая боевой дух среди летчиков-истребителей острова.

«Это очень способный самолет. Он маленький, юркий, летать легко. Пилотам это нравится », - сказал Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

Он отметил, что истребитель может выполнять множество функций, включая запуск ракет по кораблям, обезвреживание радаров противника, а также в столкновениях «воздух-воздух».
Австралийский военный аналитик Питер Лейтон из Griffith Asia Institute сказал в прошлом году, что продажа F-16 может помочь стабилизировать ситуацию на Тайване, по крайней мере, с военной точки зрения.

По словам Лейтона, «сделка в целом будет способствовать поддержанию баланса воздушного боя» между ВВС Тайваня (ROCAF) и Китая (PLAAF).

«У НОАК значительно больше самолетов воздушного боя, чем у ВВС РФ, но в конфликте ВВС РФ будут защищать, а НОАК - атаковать. Разница в ролях и то, что ROCAF будет действовать на собственных аэродромах, компенсирует разницу в цифрах », - сказал он.
«Дополнительные F-16 просто сохранят баланс до начала 2030-х годов», - сказал Лейтон.

Коммунистические власти в Пекине отказались исключить возможность применения силы для захвата Тайваня, несмотря на то, что никогда не управляли им. Демократический остров имел собственное правительство и вооруженные силы после окончания гражданской войны в Китае более семи десятилетий назад.
Продажа американской военной продукции Тайваню разрешена в соответствии с Законом о взаимоотношениях с Тайванем 1979 г., если они носят «оборонительный характер». Закон был подписан после того, как Вашингтон установил дипломатические отношения с Пекином с оговоркой, что будущее Тайваня будет определяться мирными средствами.

Тема Тайваня была в центре внимания во время виртуального саммита между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином в понедельник.
В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность поведением Пекина в регионе. Подтвердив политику «единого Китая» США, которая признает притязания Пекина на суверенитет, но допускает оборонные связи США с Тайванем, он выразил беспокойство по поводу того, что действия Китая дестабилизируют регион.
Согласно отчету министерства иностранных дел Китая, Си обвинил в росте напряженности в Тайваньском проливе то, что он назвал попыткой Тайбэя «полагаться на США в поисках независимости», и «намерением некоторых американцев использовать Тайвань для сдерживания Китая.
В своем выступлении в четверг президент Тайваня Цай поблагодарила военно-воздушные силы за работу «день и ночь» для защиты Тайваня».

«Независимо от вторжения (наши военно-воздушные силы) могут немедленно подняться в небо, чтобы перехватить и изгнать злоумышленников. Это продемонстрировало нашу решимость защищать наше воздушное пространство».
«Я считаю, что до тех пор, пока мы продолжаем защищать наши свободные и демократические ценности, все больше стран с аналогичными идеалами будут поддерживать нас», - добавила она.
Источник: CNN
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