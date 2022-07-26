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Питерец.ру » События в мире » Вертолеты армии США провели первые с 2019 года учения с боевой стрельбой в Южной Корее

Вертолеты армии США провели первые с 2019 года учения с боевой стрельбой в Южной Корее

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Боевые вертолеты Apache армии США, базирующиеся в Южной Корее, впервые с 2019 года проводят учения с боевой стрельбой

Боевые вертолеты Apache армии США, базирующиеся в Южной Корее, впервые с 2019 года проводят учения с боевой стрельбой из ракет и орудий, поскольку союзники активизируют военные учения на фоне напряженности в отношениях с Северной Кореей.
Тренировки возобновились в комплексе боевого огня Родригеса к югу от сильно укрепленной демилитаризованной зоны (ДМЗ) вдоль границы после того, как в последние годы они были отменены, когда жители поблизости жаловались на шум и проблемы с безопасностью.
На прошлой неделе вертолеты AH-64E Apache, участвовавшие в сертификационных учениях, показали видеоизображения и фотографии, опубликованные 2-й пехотной дивизией США.

«Экипажи проходят квалификацию как днем, так и ночью, владея ракетой AGM-114 Hellfire, ракетой Hydra 70 и 30-мм пушкой», — говорится в сообщении дивизии в Twitter.

Учения начались после того, как союзники объявили, что возобновят другие полевые учения во время совместных учений, сокращенных на несколько лет из-за Covid-19 и усилий по снижению напряженности в отношениях с Севером.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, вступивший в должность в мае, пообещал «нормализовать» совместные учения и усилить сдерживание Севера.
Учения Apache также будут измерять уровень шума, который они производят, в ответ на жалобы, сказал представитель министерства обороны.

Силы США в Корее (USFK) не сразу ответили на запрос о комментариях.
По словам бывшего высокопоставленного представителя министерства обороны США, отсутствие тренировок с боевой стрельбой было «большой проблемой» для американских пилотов и экипажей.

«К моменту отъезда (из Южной Кореи) они были менее готовы, чем к моменту прибытия», — сказал он агентству Рейтер на условиях анонимности, чтобы обсудить военные операции США.

Он добавил, что в период отсутствия учений с боевыми стрельбами Пентагон каждый квартал платил за отправку экипажей Apache обратно в Соединенные Штаты для проведения квалификационных учений.

По его словам, проблема усугубилась, когда в феврале американские военные разместили в Южной Корее ранее ротационное подразделение Apache.
Администрация бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина не была заинтересована в преодолении политических проблем и возобновлении учений, сказал бывший чиновник, предсказав, что Юн, вероятно, добьется большего прогресса.

Источник: CNN
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