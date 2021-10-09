Президент Китая Си Цзиньпин пообещал добиться «воссоединения» с Тайванем мирными средствами

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал добиваться «воссоединения» с Тайванем мирными средствами в своей речи в Пекине в субботу.

Выступая в Большом зале народных собраний в ознаменование 110-й годовщины революции, положившей конец последней имперской династии страны, Си сказал, что самым большим препятствием на пути воссоединения Китая является сила «независимости Тайваня».

«Те, кто забывают свое наследие, предают свою родину и стремятся разделить страну, ни к чему хорошему не приведут», - сказал Си.

Тайвань и материковый Китай управлялись раздельно после окончания гражданской войны более семи десятилетий назад, в которой побежденные националисты бежали в Тайбэй. Однако Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории - хотя Коммунистическая партия Китая никогда не управляла демократическим островом с населением около 24 миллионов человек.

Речь Си прозвучала за день до официальной годовщины Учанского восстания 10 октября, которое отмечается как Национальный день на Тайване.

Си заявил в субботу, что хочет, чтобы мирное воссоединение произошло в рамках политики «одна страна и две системы», аналогичной той, что используется в Гонконге. Однако Тайвань в целом выступает против системы правления.

В своем выступлении Си добавил, что тайваньский вопрос является одним из внутренних дел Китая и «не допускает вмешательства извне».

«Люди не должны недооценивать решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Задача полного воссоединения Китая должна быть достигнута, и она обязательно будет выполнена », - сказал он.

Речь идет на фоне растущей военной напряженности в Тайваньском проливе. По данным министерства обороны острова, в течение четырех дней в начале октября китайские военные направили почти 150 истребителей, бомбардировщиков с ядерными боеголовками, противолодочные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления в Зону опознавания ПВО Тайваня.

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь заявила на форуме по безопасности в Тайбэе в пятницу, что, хотя ее правительство не стремится к военному конфликту, «Тайвань также сделает все возможное для защиты своей свободы и демократического образа жизни».

Это произошло после того, как министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил журналистам в среду, что Китай может организовать «полномасштабное» вторжение на остров к 2025 году.

Хотя Си не упомянул о применении военной силы в своей субботней речи, ранее он отказывался исключать это.

Однако его последние замечания были менее подстрекательскими, чем комментарии, которые он сделал 1 июля в ознаменование 100-летия основания Коммунистической партии Китая, в которых он поклялся «полностью победить» всех сторонников независимости Тайваня.

В заявлении, опубликованном после выступления Си, Совет по делам материковой части Тайваня заявил, что Пекин должен отказаться от своих «провокационных шагов по вторжению, преследованию и разрушениям».

В заявлении говорится, что будущее и развитие Тайваня находятся исключительно в руках жителей острова, и добавлено, что Китай должен рассмотреть вопрос о взаимодействии, основанном на «мире, паритете, демократии и диалоге».