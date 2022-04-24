Пекин стремится сдержать «мрачную» вспышку Covid-19

Пекин спешит отследить вспышку Covid-19, которая, возможно, распространялась в столице в течение недели, заявили в субботу городские власти, что повышает вероятность того, что вскоре могут быть введены более строгие ограничения в соответствии с другими китайскими городами.

Официальные лица Пекина заявили на брифинге для прессы в субботу, что они отслеживают случаи заболевания в нескольких районах с участием студентов, туристических групп и рабочих по внутренней отделке. Столица сообщила о 22 новых местных случаях в субботу, сообщили национальные органы здравоохранения в воскресенье утром.

«В городе недавно произошло несколько вспышек с участием нескольких цепочек передачи, и риск продолжения и невыявления передачи высок. Ситуация безотлагательная и мрачная», — заявил в субботу журналистам муниципальный чиновник Тянь Вэй. «Весь город должен действовать немедленно».

Необходимость сдержать вспышку в столице возникает по мере того, как количество случаев заболевания в Шанхае продолжает расти, несмотря на неудачную недельную блокировку, которая остановила финансовый центр. Согласно общенациональным данным, опубликованным утром в воскресенье, город сообщил о более чем 20 000 новых случаев заболевания в субботу.

Официальные лица Шанхая в воскресенье также объявили о 39 новых случаях смерти пациентов с Covid-19. Это рекордно высокий показатель с тех пор, как городские власти впервые сообщили о смертельных случаях в продолжающейся вспышке в городе в понедельник, хотя были подняты вопросы о том, учитывают ли эти цифры все смертельные случаи.

Власти Пекина мобилизовали усилия для сдерживания передачи вируса, поскольку в период с полуночи пятницы до 16:00 в столице было выявлено более 20 случаев заболевания. В субботу днем, сообщили официальные лица. Одна средняя школа, в которой было выявлено несколько случаев заболевания, была закрыта в пятницу, а учащиеся и учителя округа должны были пройти несколько тестов на Covid-19 в течение ближайшей недели.

По сообщениям государственных СМИ, несколько жилых кварталов в том же районе также были переданы под «управление контролем» с использованием термина, который обычно означает, что жителям запрещено покидать этот район, пока они проходят тестирование.

Чиновники также предостерегли родителей от поездок за пределы города из-за риска повторного заражения.

По словам официальных лиц, скрининг также будет усилен в туристических группах после того, как случаи были выявлены среди группы, в основном состоящей из пожилых туристов, которые сейчас находятся на карантине. По крайней мере, одна деревня в пригородном районе Пекина, связанная с положительным случаем, была закрыта в связи с проведением массового тестирования.

Стремление сдержать вспышку вызвано тем, что в Китае растут опасения, что могут быть приняты более строгие меры, поскольку страна придерживается строгой политики «нулевого Covid», чтобы предотвратить распространение вируса при каждой вспышке.

Эта политика столкнулась с самой серьезной проблемой с 1 марта, когда высококонтагиозный вариант Омикрон вызвал несколько одновременных вспышек. Число случаев заболевания выросло до беспрецедентного уровня в Китае из-за крупных вспышек в северо-восточной провинции Цзилинь и Шанхае.

Блокировки и принудительный карантин в Шанхае вызвали гнев и отчаяние среди граждан, которые боролись за доступ к еде и медицинскому обслуживанию. Ранее городские власти заявляли, что не собираются вводить полную общегородскую изоляцию, что оставило многих неподготовленными, когда в конце прошлого месяца власти быстро изменили курс.

Ограничения также распространились на другие области: согласно подсчетам, проведенным ранее в этом месяце, несколько десятков городов ввели те или иные ограничения на блокировку. Согласно национальным данным, в субботу в 19 провинциях были зарегистрированы новые местные случаи заболевания.