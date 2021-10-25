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В Китае новые ограничения по Covid-19

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
CNN
Новые ограничения в Китае, поскольку местная инфекция Covid-19 распространилась на 11 провинций

Власти северного Китая вновь вводят карантин и другие чрезвычайные меры для сдерживания распространения коронавируса, при этом представители здравоохранения предупреждают об усилении вспышки после того, как в стране за последнюю неделю было зарегистрировано более 100 случаев заболевания в 11 провинциях.

«С 17 октября в Китае было несколько разрозненных локальных вспышек, и они быстро расширяются», - сказал Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения (NHC), на пресс-конференции в воскресенье. «Существует возрастающий риск того, что вспышка распространится еще дальше».

По словам Ми, быстрое распространение происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая - или более миллиарда человек - полностью вакцинированы.

Число случаев последней вспышки в Китае бледнеет по сравнению с таковыми в некоторых других странах, включая Сингапур и Соединенное Королевство. Но масштабы его распространения обеспокоили китайское правительство, которое настаивает на строгой политике нулевого заражения для искоренения инфекций.

Вспышка была впервые обнаружена 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая, которые путешествовали по нескольким северным регионам. По словам Ми, представителя здравоохранения NHC, из 133 случаев заражения, зарегистрированных по состоянию на воскресенье, 106 были связаны с 13 туристическими группами.
Инфекции зарегистрированы почти в трети провинций и регионов страны, при этом все регионы среднего и высокого риска сосредоточены во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине. Власти запретили туристическим агентствам организовывать туры по этим регионам.
В воскресенье китайская столица ужесточила ограничения на въезд в город, потребовав от путешественников из мест с подтвержденными случаями заболевания предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти 14-дневный мониторинг состояния здоровья.
Согласно ежедневным отчетам Пекинской городской комиссии здравоохранения, в городе зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения, в том числе 12 за последние три дня.
Широко распространенная вспышка коронавируса в Пекине - последнее, чего хотят видеть китайские лидеры, поскольку город готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в феврале. В следующем месяце члены элитного Центрального комитета правящей Коммунистической партии также должны собраться в столице на свое ежегодное собрание, которое открывает путь для президента Си Цзиньпина, который останется у власти на третий срок на партийном съезде следующей осенью.
Власти Пекина уже приводят в пример шесть жителей, которые якобы нарушили правила Covid с помощью уголовных задержаний. Среди них двое пошли поесть и пригласили друзей домой для игры в маджонг, несмотря на то, что по возвращении из зараженного Covid туристического направления во Внутренней Монголии у них поднялась температура. Еще двое пытались перелезть через заборы своего закрытого жилого дома.
Город также приостановил марафон, первоначально запланированный на 31 октября. Он не объявил новую дату проведения мероприятия.
В других странах реакция Covid была еще более решительной и жесткой.
Эджин Баннер, город с населением 35000 человек во Внутренней Монголии и популярное туристическое направление, запретил всем жителям и туристам покидать свои дома или номера в отелях с понедельника после того, как в воскресенье было зарегистрировано 12 случаев.
Город также объявил о суровом наказании шести чиновников, в том числе директора местной комиссии по здравоохранению, за их «вялую реакцию и неэффективное управление» последней вспышкой, сообщила в воскресенье государственная газета Global Times.

В соседней провинции Ганьсу столица провинции Ланьчжоу на выходных также объявила о мерах, направленных на «прекращение всей туристической деятельности» и помещение посетителей на карантин.
По данным Министерства транспорта, оба города, а также несколько других во Внутренней Монголии и Ганьсу приостановили работу всех поездов, автобусов и такси.

Источник: CNN
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