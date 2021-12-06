Китай хочет вернуться к нулевому показателю заболеваемости Covid

Пока мир борется с новым вариантом коронавируса Omicron, Китай, как никогда, полон решимости ликвидировать Covid-19 в своих границах, но он не смог достичь этой амбициозной цели в течение последних семи недель.

С 17 октября в Китае каждый день регистрируется по крайней мере один случай местной передачи, поскольку местные вспышки продолжают вспыхивать одна за другой со все более короткими перерывами.

Несмотря на то, что его количество пациентов бледнеет по сравнению с таковыми во многих странах, включая Соединенные Штаты, в которых в среднем регистрируется более 100000 новых случаев в день, непрекращающиеся вспышки болезни подчеркивают растущую проблему, с которой сталкивается Китай, чтобы свести инфекцию к нулю.

Более года Китай очень эффективно сдерживает локальные вспышки заболеваний с помощью массовых тестов, внезапных блокировок, бдительного наблюдения и обширных карантинов - при этом граница остается плотно закрытой.

В качестве доказательства успеха этих мер с конца января в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Однако в последнее время власти прибегли к еще более строгим мерам, изолируя не только жителей, которые были в прямом контакте с инфицированным человеком, но также вторичные контакты и людей, которые оказались в одном и том же районе примерно в одно и то же время.

За последние семь недель почти 10 000 туристов оказались в ловушке во Внутренней Монголии на неделю после того, как в десятках случаев была введена изоляция; Шанхайский Диснейленд был закрыт из-за единственного подтвержденного случая посещения парка; высокоскоростные поезда были остановлены на полпути в Пекин, когда среди членов экипажа были обнаружены тесные контакты с подтвержденными случаями заболевания; а некоторые местные специалисты по профилактике Covid даже убивали домашних животных во время домашней дезинфекции, когда их владельцы находились в карантине.

Эти строгие меры в конечном итоге позволили свести инфекцию в этих конкретных местах к нулю - но ненадолго.

За последнюю неделю во Внутренней Монголии было зарегистрировано более 300 случаев заболевания, на этот раз в Маньчжурии, важном порте въезда на территорию России. Местное правительство ввело экстренную изоляцию, и в настоящее время город запускает 9-й раунд массовых испытаний для более чем 150 000 жителей, но этого все еще недостаточно быстро в глазах вышестоящих властей.

В минувшие выходные город уволил двух чиновников за их «медленную и слабую реакцию» на вспышку болезни - одного за задержку перевода и карантина более 100 близких контактов, а другого за плохое управление карантинными отелями, сообщили государственные СМИ. . Еще четверо чиновников подверглись критике за свою неэффективную работу.

Местные чиновники по всему Китаю были уволены или наказаны за неспособность сдержать вспышки коронавируса. Стремление свести к минимуму инфицирование оказывает огромное давление на местные власти, зачастую заставляя их принимать излишне драконовские меры, иногда за счет непропорциональных затрат, нарушающих повседневную жизнь.

В то время как основное китайское общественное мнение, похоже, все еще поддерживает политику правительства без коронавируса, чрезмерные местные меры вызвали недовольство и критику в некоторых регионах, таких как юго-западный пограничный город Жуйли и префектура Или в Синьцзяне.

Помимо Внутренней Монголии, за последнюю неделю случаи заболевания были выявлены в крупнейших городах страны, от Пекина и Шанхая до Гуанчжоу. Провинции Хэйлунцзян, Шэньси, Хэбэй и Юньнань также сообщили о случаях заболевания.

Китай остается одной из последних стран, пытающихся сохранить нулевой уровень Covid, поскольку остальной мир учится жить с вирусом. Но появление варианта Omicron отправило страны в борьбу за введение ограничений на поездки - и, если что-то только укрепило намерение Китая держать свои границы плотно закрытыми. (Пока Китай еще не обнаружил Omicron.)

Недавнее исследование, проведенное математиками из престижного Пекинского университета страны, показало, что Китай может столкнуться с более чем 630 000 инфекций Covid-19 в день, если он откажется от своей политики абсолютной нетерпимости, сняв ограничения на поездки, что «почти наверняка вызовет непосильное бремя. медицинская система », - говорится в сообщении.

Он пришел к выводу, что Китаю не следует отказываться от нулевого Covid до тех пор, пока не появятся «более эффективные вакцинации или более специфическое лечение, желательно их комбинация».

На выходных Чжун Наньшань, ведущий китайский эксперт по респираторным заболеваниям и правительственный советник, предложил два предварительных условия для отмены подхода нулевой толерантности: первое - снижение смертности от Covid-19 примерно до 0,1%, а другое - заключается в том, чтобы базовое число воспроизводимых Covid упало между 1 и 1,5, что означает, что каждый инфицированный человек будет распространять вирус в среднем от 1 до 1,5 человек в восприимчивой популяции.

В августе исследователи, изучавшие вспышку варианта Дельты в провинции Гуандун, оценили базовое число воспроизводств Дельты в 6,4, что намного выше, чем у варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не ясно, является ли новый вариант Omicron более передаточным, чем Delta.