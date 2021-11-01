Из-за паники, связанной с вирусом COVID, Шанхайский Дисней заблокирован

Медицинские работники в защитных костюмах обычно не входят в число персонажей вечеринки в честь Хэллоуина в Шанхайском Диснейленде.

Так было до этого года, когда единственный подтвержденный случай привел к внезапной блокировке парка и прилегающего к нему торгового района Диснейтаун в воскресенье вечером.

В результате этой чрезвычайной меры десятки тысяч посетителей и сотрудников были вынуждены пройти тестирование на коронавирус, прежде чем им было разрешено покинуть парк, поскольку полиция заблокировала выходы и охраняла территорию.

В видео, которое с тех пор стало популярным в китайских социальных сетях, видно, как люди выстраиваются в очередь перед импровизированными участками тестирования, а медработники в полном комплекте средств индивидуальной защиты (СИЗ) наблюдают за ним. На заднем плане красочный фейерверк освещает ночное небо над сказочным замком.

Сюрреалистическое сопоставление импровизированных массовых испытаний и фейерверков Диснея - последний пример того, как строгая политика Китая по нулевому Covid пронизывает каждый уголок жизни китайских граждан.

По мере того, как страны по всему миру постепенно открываются и учатся жить с коронавирусом, Китай по-прежнему стремится полностью искоренить Covid-19 внутри своих границ, прилагая огромные усилия и ресурсы для искоренения даже одного случая.

В своем публичном заявлении шанхайский Дисней не привел подробных причин остановки, заявив только, что он должен «сотрудничать с расследованием пандемии в других провинциях и городах».

Но местная комиссия по здравоохранению в соседней провинции Цзянсу заявила, что у женщины, посетившей шанхайский Дисней в субботу, был положительный результат на Covid-19.

В пятницу женщина ехала поездом в Шанхай из провинции Цзянси. Во время ее обратного путешествия на следующий день выяснилось, что она тесно контактировала с подтвержденным заболеванием в Цзянси, и ее сняли с поезда на карантин. В воскресенье у нее был положительный результат, и у нее поднялась температура, и по данным муниципального правительства Ханчжоу, откуда женщина вышла, был диагностирован подтвержденный случай заболевания.

По данным правительства Шанхая, по состоянию на утро понедельника 33 863 человека, которые были в Шанхайском Диснейленде и Диснейтауне на выходных, прошли тестирование, и все результаты оказались отрицательными. Но государственные СМИ сообщили, что за выходные парк посетили около 100 тысяч человек, со ссылкой на источники.

И Диснейленд, и Диснейтаун будут закрыты в понедельник и вторник «в соответствии с требованиями профилактики и контроля Covid-19», - говорится в заявлении курорта. Станция метро, ​​ведущая к Disney, также закрыта до дальнейшего уведомления.

В то время как закрытие парка из-за одного случая, вероятно, будет сочтено крайним большинством людей за пределами Китая, многие китайские интернет-пользователи хвалят правительство Шанхая и Disney за то, что они считают мягким, целенаправленным и эффективным ответом.

Тесты были хорошо организованы и проводились быстро, и посетителям было разрешено вернуться домой или в свои отели вместо того, чтобы помещаться в централизованный карантин. Они должны самоизолироваться и пройти еще один тест на Covid через 24 часа после выхода из парка. Если этот тест также будет отрицательным, посетителей попросят наблюдать за состоянием здоровья в течение 12 дней и сдать дополнительные тесты, но они не будут ограничиваться своим домом или гостиничными номерами.

Требования на самом деле довольно мягкие по сравнению с некоторыми из более строгих мер, принимаемых другими местными властями, поскольку они спешат сдержать быстро распространяющуюся вспышку Covid-19 по Китаю.

За последние две недели в стране было зарегистрировано более 300 подтвержденных случаев заболевания в 14 провинциях и регионах, при этом представители здравоохранения предупредили в субботу, что ситуация была «серьезной и сложной».