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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Финляндии извинилась за то, что не изолировала себя после того, как появились фотографии в ночном клубе

Премьер-министр Финляндии извинилась за то, что не изолировала себя после того, как появились фотографии в ночном клубе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась перед публикой в ​​среду

Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась перед публикой в ​​среду после того, как в ночном клубе появилась ее фотография после того, как министр иностранных дел дал положительный результат на Covid-19.

'Я поступила неправильно. «Мне следовало обдумать ситуацию более внимательно», - сказала Марин в телеинтервью общественной компании Yle в среду вечером.

Марин сказала, что решила не сокращать свой вечер в субботу после того, как накануне ей сообщили, что она заразилась коронавирусом, написала она в Facebook в понедельник после того, как финский интернет журнал опубликовал ее фотографию в переполненном ночном клубе.

Как сообщила в среду газета Helsingin Sanomat, министр экономики Мика Линтила посетил матч по флорболу между Финляндией и Латвией в воскресенье, несмотря на то, что ему советовали избегать контактов с другими.

Министр обороны Антти Кайкконен отправился на обед в субботу, а министр финансов Анника Саарикко и министр науки и культуры Антти Курвинен отменили свое участие в том же мероприятии, чтобы избежать контактов, сообщила вечерняя газета Ilta-Sanomat во вторник.
Все три министра были разоблачены в пятницу на встрече, на которой присутствовал министр иностранных дел Пекка Хаависто, у которого в субботу оказался положительный результат на Covid-19.

Марин сказала, что была в ресторане, когда ей позвонил государственный секретарь и сообщил ей о разоблачении.

«Он сказал, что служители не будут помещены в карантин, потому что все они были вакцинированы дважды», - написала Марин в Facebook, объясняя, почему она продолжала общаться.

Канцелярия премьер-министра позже сообщила, что в субботу разослала разоблаченным министрам два текстовых сообщения, в которых рекомендовала избегать контактов с другими людьми.

Марин сказала, что оставила свой официальный телефон дома и вместо этого полагалась на помощников, которые связывались с ней по ее личному телефону.
С тех пор Марин прошла два отрицательных теста на Covid-19. Линтила и Кайкконен также дали отрицательный результат.

Источник: CNN
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