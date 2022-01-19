Гонконг планирует убить 2000 хомяков из-за опасений по поводу Covid

Гонконг усыпит около 2000 хомяков и других мелких животных после того, как работник зоомагазина и несколько грызунов дали положительный результат на коронавирус, поскольку город придерживается бескомпромиссной стратегии нулевого Covid через два года после пандемии.

Заявление правительства Гонконга во вторник было встречено владельцами домашних животных и защитниками прав животных с возмущением, поскольку несколько онлайн-петиций призывали власти пересмотреть свое решение.

Это произошло после появления нового кластера, связанного с зоомагазином Little Boss, где в понедельник у 23-летнего сотрудника был подтвержден положительный результат на вариант Delta. Покупатель, который посетил магазин и общался с сотрудником, позже также дал положительный результат.

После расследования в зоомагазине официальные лица заявили во вторник, что 11 хомяков дали предварительный положительный результат на Covid, что вызывает опасения по поводу возможности передачи вируса от животного к человеку.

Как правило, международные органы здравоохранения заявляют, что риск передачи вируса от животных человеку возможен, но низок.

По словам чиновников, образцы окружающей среды, взятые на складе магазина, где содержатся другие виды мелких животных, также подтвердили наличие следов коронавируса. Хомячки в зоомагазине были привезены из Нидерландов двумя партиями — 22 декабря и 7 января.

Во вторник власти конфисковали всех мелких животных в магазине, включая хомяков, кроликов, морских свинок и шиншилл, для тестирования и эвтаназии — независимо от результата теста — сославшись на опасность для здоровья населения.

Всем зоомагазинам, торгующим хомяками в городе, было приказано передать животных для усыпления, с аналогичными приказами для всех, кто купил хомяка в преддверии Рождества, начиная с 22 декабря.

На фотографиях, сделанных вечером во вторник, видно, как работники по борьбе с Covid в защитных костюмах в многочисленных зоомагазинах дезинфицируют помещения и выносят громоздкие красные пластиковые пакеты.

Власти заявили, что со всеми животными, изъятыми из магазина, будут обращаться «гуманно».



