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Питерец.ру » События в мире » Австрия приняла самый строгий в Европе закон об обязательной вакцинации от Covid-19

Австрия приняла самый строгий в Европе закон об обязательной вакцинации от Covid-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Австрийский парламент утвердил самый строгий в Европейском союзе мандат на вакцинацию против Covid-19

Австрийский парламент утвердил самый строгий в Европейском союзе закон на вакцинацию против Covid-19, сделав прививку обязательной для жителей страны старше 18 лет.
Закон вступает в силу 1 февраля. Однако австрийские официальные лица начнут проводить проверки, чтобы убедиться, что мандат соблюдается только с 15 марта. (680 долларов).
Согласно веб-сайту Министерства здравоохранения Австрии, беременные люди и те, кто не может быть вакцинирован, не подвергая опасности свое здоровье, освобождаются от действия закона. Люди, выздоравливающие от инфекции Covid-19, также освобождаются на 180 дней с даты, когда они получили свой первый положительный результат ПЦР-теста на Covid-19.

Законопроект был принят 137 голосами против 33. Законодатели более семи часов дебатировали в парламенте перед голосованием, в котором не участвовали 13 депутатов.

Правительство Австрии в четверг представило еще один стимул для вакцинации людей: лотерею. Граждане Австрии получат один лотерейный билет за каждую сделанную им прививку, то есть всего три билета для тех, кто сделал повторную прививку. По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, каждый 10-й билет получит подарочный ваучер на 500 евро (568 долларов США).
«Говоря прямо, мы выделили до 1 миллиарда евро на лотерею вакцинации, основанную на вознаграждениях и стимулах», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции за несколько часов до голосования в парламенте. «Я считаю, что тратить эти деньги совершенно оправданно».
Случаи Covid-19 в Австрии выросли до уровней, невиданных с начала пандемии, из-за быстрого распространения варианта Omicron. Согласно данным Министерства здравоохранения Австрии, в среду австрийские власти зафиксировали 27 667 новых случаев заражения за 24 часа.
Однако закон о мандате на вакцинацию был предложен в ноябре, когда официальные лица пытались остановить пятую волну в Австрии.
В то время в стране был один из самых низких показателей вакцинации в ЕС. С тех пор уровень иммунизации в стране увеличился до 71,7%, что выше, чем в среднем по ЕС.
По данным министерства здравоохранения, новый закон будет действовать до 31 января 2024 года и будет применяться поэтапно.
Каждая австрийская семья получит письмо с разъяснением мандата с 1 февраля, когда закон вступит в силу, до 15 марта, когда начнутся проверки соблюдения.
Австрийские официальные лица смогут осуществлять поиск в национальной базе данных, в которой указан статус вакцинации каждого жителя или дата, до которой они должны быть вакцинированы.
Невакцинированные люди в конечном итоге столкнутся с максимальным штрафом в размере 3600 евро (4000 долларов США) до четырех раз в год, если они не будут внесены в реестр вакцин к назначенной дате вакцинации.
Власти могут отменить штраф, если человек пройдет вакцинацию в течение двух недель после получения уведомления о штрафе.
Этот закон является одной из самых карательных мер, принятых западными законодателями за последние месяцы в попытке обуздать социально-экономическое бремя пандемии.

Франция также расправляется с непривитыми. Французское правительство недавно приняло закон, который требует от людей предоставить доказательства того, что они полностью вакцинированы, чтобы иметь доступ к широкому спектру повседневных действий, таких как посещение ресторанов и баров и поездка на общественном транспорте между регионами.
Италия требует, чтобы все лица старше 50 лет были вакцинированы, в противном случае они рискуют быть оштрафованными, а Германия требует, чтобы все, кто не получил ревакцинацию, показали отрицательный результат теста на Covid-19 перед входом в общественные места.

Источник: CNN
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